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Alanya'da denizde boğularak ölen turistin ülkesinde firari asker olduğu belirlendi - Son Dakika
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Alanya'da denizde boğularak ölen turistin ülkesinde firari asker olduğu belirlendi

Antalya'nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz gün denizde boğularak hayatını kaybeden turistin ülkesi Belarus'ta firari yarbay olduğu ve arandığı belirlendi. Turistin darbe girişimine karıştığı, İngiltere'ye kaçtığı ve ardından da Alanya'ya tatil için geldiği ortaya çıktı.

Alanya\'da denizde boğularak ölen turistin ülkesinde firari asker olduğu belirlendi
10.01.2024 - 23:38,
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Alanya'da denizde boğularak ölen turistin ülkesinde firari asker olduğu belirlendi

Belarus'ta darbe girişimine karıştığı, İngiltere'ye kaçtığı ve ardından da Alanya'ya tatil için geldiği belirlendi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde geçtiğimiz gün denizde boğularak hayatını kaybeden turistin ülkesi Belarus'ta firari yarbay olduğu ve arandığı belirlendi.

Alanya'da bulunan Keykubat Plajı'nda 7 Ocak Pazar günü yaşanan olayda, tatil için ilçeye gelen 39 yaşındaki Aliaksei Shubara isimli turist, yasak olmasına rağmen denize girmişti. Shubara, bir süre sonra denizde gözden kaybolmuştu. Sahil Güvenlik ekiplerinin araması sonucunda bulunan Shubara kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti Hayatını kaybeden Aliaksesi Shubara'nın ülkesi Belarus'ta darbe girişimi olayına karışarak İngiltere'ye kaçtığı ve ardından da Alanya'ya tatil için geldiği belirlendi. Shubara'nın cenazesinin ise 15 gün içinde yakınları tarafından alınmadığı takdirde kimsesizler mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Alanya'da denizde boğularak ölen turistin ülkesinde firari asker olduğu belirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Alanya'da denizde boğularak ölen turistin ülkesinde firari asker olduğu belirlendi - Son Dakika
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