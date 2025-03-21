Alanya'da Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika
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Alanya'da Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği Düzenlendi

Alanya\'da Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği Düzenlendi

Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'nde, down sendromlu bireyler tarafından hazırlanan cupcakeler, çocuklara ikram edildi. Etkinlikle engelli bireylerin yaşam becerileri tanıtıldı.

21.03.2025 15:47  Güncelleme: 15:52
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Alanya Belediyesi Engelsiz Park ve Yaşam Merkezi'nde yürütülen Engelsiz Mutfak Atölyesi'nde, down sendromlu bireyler tarafından hazırlanan cupcakeler, Belediye Mahmutlar Hanife Cebeci Kreşi ve Çocuk Akademisi'nde eğitim gören minik öğrencilere ikram edildi.

Alanya Belediyesi tarafından 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Down sendromlu bireylerin gündelik yaşam becerilerini sergilemelerine göstermek tanıma amacıyla yapılan etkinlik, Alanya Belediyesi Mahmutlar Hanife Cebeci Kreşi ve Çocuk Akademisi öğrencilerinin de özel bireylerle keyifli ve neşeli zaman geçirmesi sağlandı. Down sendromlu bireyler etkinlik kapsamında Engelsiz Mutfak Atölyesi'nde cupcake hazırladılar ve lezzetli yiyecekleri kreş öğrencilerine ikram ettiler.

"Engelli bireyler için çalışmalarımıza devam ediyoruz"

Etkinlikle ilgili konuşan Belediye Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, "Sağlıklı bir toplumun anahtarı, tüm renkleriyle kaynaşmış bir toplumdan geçer. Çocukların küçük yaşlardan itibaren engelli bireyleri tanıması, anlaması ve farkındalık geliştirmesi amacıyla kreşimize yaptığımız ziyaret çok önemliydi. Bu tür erken yaşta edinilen farkındalık, çocukların gelecekte daha duyarlı ve anlayışlı bireyler olmalarını sağlıyor. Toplum olarak engelli bireylerin her zaman değerli ve eşit haklara sahip olduğunu unutmamalı, birlikte yaşamanın gücünü kavrayabilmeliyiz. Her birey, bu sorumluluğu taşıyarak engelli bireylerin hayatlarını daha kolay ve anlamlı hale getirebilir. Alanya Belediyesi olarak bizler de bu tür etkinliklerle toplumun her kesimini bilinçlendiriyor, engelli bireyler için daha erişilebilir ve kapsayıcı bir ortam kurma hedefiyle çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alanya'da Down Sendromu Farkındalık Günü Etkinliği Düzenlendi - Son Dakika

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