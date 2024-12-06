Alanya'da Dünya Engelliler Günü Sevgi Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika
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Alanya'da Dünya Engelliler Günü Sevgi Yürüyüşü Düzenlendi

Alanya\'da Dünya Engelliler Günü Sevgi Yürüyüşü Düzenlendi

Alanya Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Sevgi Yürüyüşü, engellilere destek mesajları ve çeşitli sanat gösterileri ile kutlandı. Katılımcılar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu ve özel eğitim okullarından gelen öğrenciler performans sergiledi.

06.12.2024 16:07  Güncelleme: 16:11
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Alanya Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Sevgi Yürüyüşü düzenlendi.

Sevgi Yürüyüşü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünden başlayıp Hükümet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na kadar sürdü. Katılımcılar, ellerinde pankart ve dövizlerle engellilere destek mesajları verdi. Yürüyüşün ardından Atatürk Anıtı önünde düzenlenen programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz anıta çelenk sundu. Kent genelindeki özel eğitim okullarından gelen öğrenciler şiir, ritim ve dans gösterileri sundu. Bu performanslar izleyicilerden büyük alkış aldı. Görme, işitme, fiziksel ve zihinsel engel gruplarından bireylerin yer aldığı takım performansları, izleyiciler tarafından takdirle karşılandı. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ve protokol üyeleri, engelli bireyler ve aileleriyle günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Etkinliğe; Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Başkan Danışmanı Faruk Konukçu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz, Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, engelli bireyler ve aileleri katıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alanya'da Dünya Engelliler Günü Sevgi Yürüyüşü Düzenlendi - Son Dakika

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