Alanya'da iki tekne alevlere teslim oldu: Yangının çıkış anı kamerada
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde iki gezi teknesini kullanılamaz hale getiren yangına ilişkin başka bir teknedeki güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Alanya Balıkçı Barınağı'nda bulunan iki gezi teknesinde sabah saatlerinde yangın çıktı. Çıkan yangın itfaiye ekipleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından söndürülürken, iki tekne kullanılamaz hale geldi. İki teknede çıkan yangınla ilgili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılırken, yangına dair güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. İskelede bulunan başka bir teknenin güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde yangının bir teknede başladığı ve alevlerin yan tarafında duran başka bir tekneye sıçradığı ve alevlerin dakikalar içinde büyüyerek iki tekneyi de sardığı anlar yer aldı.
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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