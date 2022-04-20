Alanya'da miniklere can dostları için evler dağıtıldı - Son Dakika
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Alanya'da miniklere can dostları için evler dağıtıldı

20.04.2022 15:42

Alanya'da miniklere can dostları için evler dağıtıldıANTALYA Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafında hazırlatılan kedi evleri minik öğrencilere ve hayvanseverlere dağıtıldı.

Alanya'da miniklere can dostları için evler dağıtıldı

ANTALYA Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafında hazırlatılan kedi evleri minik öğrencilere ve hayvanseverlere dağıtıldı. Başkan Yücel, "Can dostlarımızın her daim yanındayız" dedi.

Sosyal faaliyetlerini her alanda sürdüren Alanya Belediyesi, sokak hayvanları için de özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Alanya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nce hayvanların refahını yükseltmek amacıyla hazırlanan 100 kedi evi, Cikcilli Hizmet Binası'nda gerçekleşen etkinlikle Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel tarafından hayvanseverlere ve minik öğrencilere dağıtıldı.

"Bu canlar bize emanet"

Can dostlarının daha huzurlu, mutlu ve güvenli ortamlarda yaşayabilmeleri için kedi evlerini hazırladıklarını belirten Başkan Yücel, "Kendimizin belirli lokasyonlarında bu kedi evlerini oluşturduk ve zaman içerisinde bunları artırmıştık. Ama bu sayının daha da artması için bu projeyi hazırladık. Hem okullarımıza hem de hayvanseverlerimize bu evleri ulaştıracağız. Pandemi sürecinde her mahallede oluşturduğumuz besleme noktalarında bakım ve kontrol çalışmaları kesintisiz devam etmektedir. Can dostlarımızın refahı için ne yapsak azdır çünkü onlar bize emanet" diye konuştu.

"Demirtaş Hayvan Barınağı'na serbest dolaşım alanı yapılıyor"

Demirtaş Geçici Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'nin genişletilmesi ve serbest dolaşım alanı yapımı için bakanlıktan onay geldiğini söyleyen Başkan Yücel, "Barınağımızda 21 bin metrekareye yakın bir alana serbest dolaşım alanı yapıyoruz, çalışmalar da başladı. Sokaklarımızda iç içe birlikte yaşadığımız can dostlarımızın her zaman yanında olmaya devam ediyoruz. Can dostlarımıza en iyi şekilde hizmet vermeye ve onlar için projeler geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Alanya'da miniklere can dostları için evler dağıtıldı
Alanya'da miniklere can dostları için evler dağıtıldı
Alanya'da miniklere can dostları için evler dağıtıldı
Alanya'da miniklere can dostları için evler dağıtıldı

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Alanya Belediyesi, Veteriner, Alanya, kedi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Alanya'da miniklere can dostları için evler dağıtıldı - Son Dakika


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