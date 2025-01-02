Alanya'da Motosiklet Kazası

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Alanya'da motosikletin çarptığı yaya yaralandı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin, karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaya yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Alanya'nın Şekerhane Mahallesi Şevket Tokuş Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın U.'nun kullandığı 07 HJC 51 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya geçmek isteyen Nazmi Y. isimli vatandaşa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen vatandaşa ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Nazmi Y. olay yerinde ilk müdahalenin ardından Alanya Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü Aydın U. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Yaya Nazmi Y'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.