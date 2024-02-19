Alanya'da taş yüklü kamyon yan yattı - Son Dakika
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Alanya'da taş yüklü kamyon yan yattı

Alanya\'da taş yüklü kamyon yan yattı

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaat şantiye alanı için çalışan taş yüklü kamyon yan yattı. Kaza sonucunda sürücü hafif yaralandı ve kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

19.02.2024 23:04  Güncelleme: 23:05
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Alanya'da taş yüklü kamyon yan yattı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde, bir inşaat şantiye alanı için çalışan kamyon yan yattı, sürücü hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Hacımehmetli Mahallesi Akçakıllık Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir şantiye alanında çalışan taş yüklü 15 DJ 432 plakalı kamyon henüz bilinmeyen bir sebeple devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Devrilen kamyondan hafif yaralanarak çıkan sürücünün kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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