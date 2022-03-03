Alanya'dan, Ukrayna'ya yardım kampanyası - Son Dakika
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Alanya'dan, Ukrayna'ya yardım kampanyası

03.03.2022 00:57
Alanya'dan, Ukrayna'ya yardım kampanyası

Alanya Ukrayna Dayanışma Derneği Başkanı Yevheniia İnan, savaş halinde bulunan ülkelerine destek için yardım kampanyası başlattı.

Alanya Ukrayna Dayanışma Derneği Başkanı Yevheniia İnan, savaş halinde bulunan ülkelerine destek için yardım kampanyası başlattı. Başkan ve dernek üyeleri kampanya için Alanya Kaymakamlığı'na dilekçe ile başvuruda bulundu.

Antalya'nın Alanya ilçesinde yaşayan Ukraynalılar, savaş halindeki ülkelerine destek için yardım kampanyası başlatıyor. Alanya-Ukrayna Dayanışma Derneği Başkanı Yevheniia İnan ve yönetim kurulu üyesi Natalie Yekhno, bugün Alanya Kaymakamlığına giderek dilekçe verdi.

"Yardım çadırları kuracağız"

Konu ile ilgili konuşan Dernek Başkanı Yevheniia İnan, bir çok Türk ve yabancı dostunun kendisini arayarak yardım etmek istediklerine dikkat çekerek, "Savaş başladığından beri Alanya'da bulunan dostlarımız ülkemize destek olmak istediklerini söylediler. Bizde dernek olarak Alanya merkez başta olmak üzere, Mahmutlar ve Kestel Mahallelerinde yardım çadırları kuracağız. Her türlü yardımı alarak ülkemize en kısa sürede ulaştırmak istiyoruz" dedi.

"Liste halinde konsolosluğumuza sunacağız"

Alanya Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne verilen yardım kampanyası dilekçesinin, Ukrayna'nın Antalya Konsolosluğu izni ve yazısı ile olabileceğini söyleyen İnan, "Hemen konsolosluğumuza başvurarak oradan aldığımız izin yazısı ile tekrar Alanya Kaymakamlığına müracaatımızı yapacağız. Konsolosluk talimatı ile başka mağdur vatandaşlarımız varsa onları tespit edip liste halinde konsolosluğumuza sunacağız. Çalışmalarımız devam ediyor" diye konuştu. - ANTALYA

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Antalya, Ukrayna, Alanya, Savaş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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