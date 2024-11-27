Alanya'ya Takviye Araç Teslimi - Son Dakika
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Alanya'ya Takviye Araç Teslimi

Alanya\'ya Takviye Araç Teslimi

Alanya'da 20 yeni araç, emniyet ve jandarma için törenle teslim edildi, 8'i yerli Togg.

27.11.2024 13:01
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Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne ve Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına 8'i Togg olmak üzere toplamda 20 adet takviye araç için teslim töreni düzenlendi.

Antalya'nın tahsisine sunulan 225 araçtan 20 tanesinin Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Alanya İlçe Jandarma ekiplerinin kullanımına sunulması için Alanya'da Atatürk Anıtı önünde teslim töreni gerçekleştirildi. 10 adet emniyete, 10 adet ise jandarma ekiplerine teslim edilen araçlar arasında yerli ve milli araç olan Togg, vatandaşlar tarafından en beğenilen araç oldu.

Törende konuşan Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "Bir ay önce Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da katılımıyla İçişleri Bakanlığı'mızca Türkiye genelindeki emniyet ve jandarma birimlerine bu araçların dağıtımı gerçekleştirildi. Bugün de 10 emniyet müdürlüğümüz 10 da jandarma komutanlığımız için araçlar teslim edildi. Asayiş, devriye ve özellikle trafik görevlerini yerine getirecekler. Burada gördüğünüz bu araçlar bizim yerli üretimimiz olan Togg araçlar da var. Kullanım yerlerine göre onları da asayişte, trafikte bütün arkadaşlarımız kullanmaya devam edecekler. Bizler Alanya'nın asayiş ve güvenliği için 7 gün 24 saat esasına göre çalışmaya devam ediyoruz. Alanya'mız tüm turizm hareketlerine rağmen bütün hareketliliğine rağmen bölgenin en huzurlu kentlerinden biri. Bu uğurda görev yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü'müzde görev yapan tüm arkadaşlarımıza, jandarma komutanlığımızda görev yapan arkadaşlarımıza, sahil güvenlik komutanlığında görev yapan arkadaşlarımızın hepsine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı'na teşekkür

Törende emeği geçenlere teşekkür eden Ürkmezer, "Bu araçların bize sağlanmasında büyük desteği olan başta Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere ve bütün İçişleri Bakanlığı'mızdaki büyüklerimizin hepsine çok teşekkür ediyoruz. İnşallah Alanya'yı daha huzurlu bir yer haline getirmek için genelde bütün arkadaşlarımızla, milletvekillerimizle, bakanlarımızın hepsiyle beraber çalışmaya devam edeceğiz. Alanya'mıza kentimize hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız kullanmayı Allah arkadaşlarımıza nasip etsin" şeklinde konuştu.

Törene; Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Hüseyin Direk ve çok sayıda emniyet ve jandarma personeli katıldı.

Törenin ardından teslimi gerçekleşen araçlar, personel tarafından tören alanından ayrıldı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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