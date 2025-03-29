Alaşehir\'de Ramazan Boyunca 11 Bin Kişiye İftar Verildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Türk Kızılay tarafından, Alaşehirli yardımseverlerin desteğiyle Ramazan ayı boyunca 11 bin kişiye iftar yemeği verildi.

Türk Kızılay Alaşehir Şubesi organizasyonunda, yardımseverlerin desteğiyle Ramazan ayı boyunca Cumuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda kurulan çadırlarda vatandaşlara iftar verdi. Ayrıca ihtiyaç sahibi 133 aileye 399 bin TL nakdi yardımda bulunuldu. Türk Kızılay Alaşehir Şube Başkanı Nedim Yamak, "Kızılay Alaşehir Şubesi olarak iyiliği büyütüyoruz. Bu Ramazan'da da "Kalbimiz bir, soframız bir" sloganı ile çıktığımız bu yolda bağışçılarımızın desteği ile 11 bin kişiye iftar yemeği verdik. 133 ailemize, aile başı 3 bin TL olmak üzere toplamda 399 bin TL nakdi yardımda bulunduk. 100 ailemize hane başı biner TL'lik alışveriş kartı, yanında kuşbaşı ve kıyma konservesi desteği yaptık. 40 ailemize 40 adet Ramazan kolisi ve yanında kuşbaşı ve kıyma konservesi, 265 vatandaşımıza da kıyafet yardımında bulunduk. Amacımız vatandaşlarımıza en iyi hizmetleri verebilmek" dedi.

Alaşehir Belediyesi de iftar çadırı önüne koyduğu ikram aracı ile iftar yapmaya gelen vatandaşlara Ramazan ayı boyunca çay ikramında bulundu. - MANİSA