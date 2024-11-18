Alaşehir'in İçme Suyu Altyapısına 200 Milyon TL Yatırım - Son Dakika
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Alaşehir'in İçme Suyu Altyapısına 200 Milyon TL Yatırım

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MASKİ Genel Müdürlüğü, Alaşehir ilçe merkezinde yaşanan su kesintilerine son vermek amacıyla 200 milyon TL değerinde altyapı yatırımına başladı. Yeni projeyle eski asbestli borular çelik borularla yenilenecek ve su kesintileri önlenecek.

18.11.2024 16:10  Güncelleme: 16:27
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Alaşehir'in içme suyu altyapısına 200 milyon TL'lik yatırım

MANİSA - MASKİ Genel Müdürlüğü, 200 milyon TL yatırımla Alaşehir ilçe merkezinde yaşanan su kesintilerine son vermek için 17 kilometre çelik içme suyu isale hattında çalışmalara başladı. Dev yatırım ile hem su kesintileri son bulacak hem de eski asbestli borular tarihe karışacak.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, altyapı seferberliği kapsamında 17 ilçedeki yatırımlarına bir yenisini daha ekledi. 200 milyon TL yatırımla Alaşehir ilçe merkezinde su kesintilerine son verecek altyapı yatırımına başlandı. Yatırım ve İnşaat Dairesi Başkanlığı bünyesinde yürütülen proje kapsamında eski asbestli isale hattı 17 kilometrelik çelik hat ile yenilenecek. Proje kapsamında, 7 bin 500 tonluk içme suyu deposu da inşa edilecek. Ayrıca, hat SCADA sistemine bağlanarak, uzaktan da takip edilebilecek.

"Bu işi hızlandıran Ferdi Başkanımı bir kere daha yürekten tebrik ediyorum"

Alaşehirli vatandaşlardan Yıldırım Esentürk, "Yıllardır Alaşehir'de yaşıyorum. Alaşehir'in temel sorunu su sorunudur. Biz yıllardır asbestli borulardan su içiyoruz. Ferdi Başkanın bu çalışmaları hızlandırdığını da biliyorum. Hattın döşenmeye başlandığını biliyorum. Ferdi Başkan başta olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Bu işi hızlandıran Ferdi Başkanımı bir kere daha yürekten tebrik ediyorum. Altyapı yatırımları belediyeleri her zaman için sıkıntıya sokar. Birçok belediye buna bulaşmak istemez. Ama Ferdi Başkanın bunu hızlandırması, bizim için, Alaşehir için, Alaşehirliler için büyük bir kazanımdır." derken, Mustafa Duymaz ise, "Sık sık sular kesiliyordu. Bu konulardan çok rahatsızdık. İnşallah artık halkımız su sıkıntısı çekmeyecek. Eski borular sağlıklı değildi. Çelik boru hattında suları daha sağlıklı, daha temiz bir şekilde kullanacağız. Alaşehir halkına hayırlısı olsun diyorum." dedi.

"Vatandaşlarımız, halkımız için çok önemli bir şey"

Sürekli su kesintisinin yaşandığını dile getiren Sadık Gürcan isimli vatandaş, "Sularımız zamanlı, zamansız kesiliyordu. Bu da bizi sıkıntılara sokuyordu. Sadece biz değil, bütün vatandaşlarımız bunu çekiyordu. Bu işin olması bizi çok sevindirdi. Vatandaşlarımız, halkımız için çok önemli bir şey." şeklinde konuşurken, Mustafa Çetil de şunları söyledi: "Alaşehir çok su sıkıntısı çekti. 3 gün geldi, 2 gün gelmedi. Yollarda bir sürü patlaklar oldu. Hiç kimse ilgilenmedi. Ama şimdi yeni bir proje varmış, duyduk. Ferdi Bey'i tebrik ediyorum. Allah ona uzun uzun ömür versin. Büyük dua alacak. Yeni getireceği suyu Alaşehir'e kazandırmakla çok büyük dua alacak."

"Bu hatlar, asbest hatlar olduğu için artık ekonomik ömrünü tamamladı"

Yapılan çalışma hakkında bilgi veren MASKİ İnşaat Mühendisi Hakan Yaşar, "Avşar'da bulunan mevcut sondajlarımız vardı. Asbest borularla Alaşehir ilçe merkezine iletiliyordu. Bu hatlar, asbest hatlar olduğu için artık ekonomik ömrünü tamamladı. Yenilenme gereği duyuldu. Genel Müdürlüğümüz de bu işi ihale ederek, 17 kilometre 450'lik çelik içme suyu isale hattı ve 7 bin 500 tonluk içme suyu deposu imalatımıza başladık. Alaşehir'deki su kesintilerinin önüne geçmek için bu proje önemli bir projeydi. Hayata geçirebildiğimiz için mutluyuz." şeklinde konuştu.

Alaşehir\'in İçme Suyu Altyapısına 200 Milyon TL Yatırım
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alaşehir'in İçme Suyu Altyapısına 200 Milyon TL Yatırım - Son Dakika

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