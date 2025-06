Albay Vedat Kültür: " Jandarma, görev yaptığı her noktada Türkiye'nin gücü ve teminatı olmuştur"

KÜTAHYA - Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıldönümü, Kütahya Zafer Meydanı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Program, çelenk sunumu ile başladı. Ardından Saygı Duruşu gerçekleştirildi ve İstiklal Marşı okundu.

Törene Hava Er Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, protokol üyeleri, askeri ve mülki erkan katıldı. Program kapsamında, Jandarma Teşkilatı'nı tanıtıcı stantlar da protokol üyeleri ve vatandaşlar tarafından gezildi.

Törende konuşan Kütahya İl Jandarma Komutanı Albay Vedat Kültür, Jandarma Teşkilatı'nın 186 yıllık şanlı geçmişiyle Türk milletinin güvenliğinin teminatı olduğunu vurguladı. Albay Kültür, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Bugün, mensubu olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatı'nın 186. kuruluş yıldönümünü büyük bir gurur ve heyecanla kutluyoruz. Kuruluşundan bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü korumak, milletimizin huzur ve güvenliğini sağlamak adına fedakarca görev yapan Jandarma, halkımızın her daim yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir. Jandarma, görev yaptığı her noktada Türkiye'nin gücü ve teminatı olmuştur. Jandarma personeli, gece gündüz demeden, her türlü hava ve arazi şartlarında üstün bir görev anlayışıyla çalışmaktadır."

Albay Kültür, konuşmasının sonunda aziz şehitleri rahmetle anarak, gazilere minnetlerini sundu ve teşkilat mensuplarına başarı ve esenlik diledi.

Tören, katılımcıların Jandarma Teşkilatı'nı tanıtan stantları gezmesiyle sona erdi.