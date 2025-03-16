Alevilik ve Bektaşilik Bilim Ödülleri Sahiplerini Buldu

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Çalışmaları Bilim Ödülleri töreninde akademisyenler ödüllendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Fener Rum Patrikhanesi Patriği Bartholomeos ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende, Alevilik ve Bektaşilik alanında yapılan akademik çalışmalara verilen destek vurgulandı.

"Alevilik ve Bektaşilik kültürümüzün, tarihimizin ve inanç dünyamızın önemli yapı taşlarından biri"

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bugün burada, kültürümüzün, tarihimizin ve inanç dünyamızın önemli yapı taşlarından biri olan Alevilik ve Bektaşilik üzerine yapılan bilimsel çalışmaları onurlandırmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu anlamlı ödül töreninde, bu mübarek günlerde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Alevilik ve Bektaşilik, Anadolu'nun derin kültürel mirasının, hoşgörü anlayışının, barış ve kardeşlik temelinde şekillenen felsefesinin en önemli değerleri arasında sağlam yerini hep muhafaza etti. ve inanıyorum ki farklılıklarla, yürekten sevgi ve saygıyla beslenen kültürümüzün en önemli öğelerinden biri olarak ilelebet ülkemizdeki huzurun teminatı olacak. Alevilik ve Bektaşilik, yüzyıllar boyunca bu topraklarda adalet ve dayanışma ilkeleriyle yaşamış; inançlarını, sanatlarını, müziklerini ve edebi birikimlerini nesilden nesile aktarmışlardır. Bu zengin mirası bilimsel bir bakış açısıyla ele almak, akademik çalışmalarla desteklemek ve yeni nesillere doğru bir şekilde aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Nitekim 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nda uygulamaya başladığımız Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; adalet, merhamet ve erdem temel değerleri üzerine inşa edilmiştir. Bu modelde eğitim; din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetmeksizin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin hayat boyu erişiminin güvence altına alındığı temel bir hak olarak kabul edilir. Alevi vatandaşlarımızın eğitim alanında yaşadığı sorunların çözümü, toplumsal barış ve eşitlik açısından büyük önem taşımaktadır. Bu sorunların çözümü için kapsamlı ve sistematik politikaların geliştirilmesi ve uygulanması için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Bugün ödüllendirilecek olan araştırmaların her biri, bu köklü gelenekleri daha iyi anlamamıza ve toplumumuza daha doğru anlatmamıza katkı sağlayacaktır. Bilim, geçmişin ışığında geleceğe yön veren en güçlü araçtır. Bizler, eğitim ve bilim yoluyla tarihimize sahip çıkarken aynı zamanda farklılıklarımızı zenginlik olarak gören, çoğulculuğu benimseyen bir toplumun temellerini de güçlendirmiş oluyoruz. Bakanlık olarak, inanç temelli hoşgörü kültürünü, barış içinde bir arada yaşama anlayışını ve kültürel çeşitliliği destekleyen her türlü akademik çalışmaya değer verdiğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Bu ödüller, yalnızca bireysel başarıları değil, aynı zamanda toplumsal barışa, kardeşliğe ve bilimsel düşünceye olan katkıları da teşvik etmektedir. Ödül almaya hak kazanan tüm bilim insanlarımızı, araştırmacılarımızı ve genç akademisyenlerimizi yürekten kutluyor, çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.

"Alevi ve Bektaşi toplumuyla devlet arasındaki gönül bağını daha da güçlendirdiğimizi görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz"

Alevilik ve Bektaşilik tarihimizin ve kültürel mirasımızın bir parçasıdır diyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ise "Yüzyıllar boyunca insan sevgisini, hoşgörüyü kutsayan bu değerler bugünde toplumumuzun ortak vicdanını şekillendirmeye devam etmektedir. Bugün burada Alevilik ve Bektaşilik üzerine çalışmalar yürüten bilim insanlarını ödüllendirmek üzere buradayız. Bilimsel çalışmalar toplumsal hafızalar ve kültürel mirasımız açısından son derece önemlidir. 2024 yılı içerisinde toplam 364 cemevinin bakım ve onarım işlemleri işleme alınmıştır. Deprem bölgesine 13 yeni cemevi yapmak için gerekli altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Bugün Alevi ve Bektaşi toplumuyla devlet arasındaki gönül bağını daha da güçlendirdiğimizi görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Devletimiz vatandaşlarımızın gönlündeki yerini sağlamlaştırmış, aradaki engelleri birer birer kaldırarak kardeşliğimizi pekiştiren adımlar atmış bulunuyoruz. Bu birlikteliğin toplumsal barışımıza ve geleceğimize katkı sağlamaya devam edeceğine gönülden inanıyorum. Bu vesile ile tüm akademisyenlerimizi ve araştırmacılarımızı çalışmalarımıza katılmaya davet ediyorum. Bugün burada ödül alacak akademisyenlerimizin çalışmaları bu alanda atılmış önemli adımlardır." diye konuştu.

Tören sonunda Alevilik ve Bektaşilik üzerine yaptıkları akademik çalışmalarla ödüle layık görülen bilim insanlarına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Fener Rum Patrikhanesi Patriği Bartholomeos tarafından ödülleri takdim edildi. - İSTANBUL