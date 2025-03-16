Alevilik ve Bektaşilik Bilim Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Alevilik ve Bektaşilik Bilim Ödülleri Sahiplerini Buldu

Alevilik ve Bektaşilik Bilim Ödülleri Sahiplerini Buldu

İstanbul'da düzenlenen törende Alevilik ve Bektaşilik üzerine akademik çalışmalara ödüller verildi.

16.03.2025 01:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 3. Uluslararası Alevilik ve Bektaşilik Çalışmaları Bilim Ödülleri töreninde akademisyenler ödüllendirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Fener Rum Patrikhanesi Patriği Bartholomeos ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törende, Alevilik ve Bektaşilik alanında yapılan akademik çalışmalara verilen destek vurgulandı.

"Alevilik ve Bektaşilik kültürümüzün, tarihimizin ve inanç dünyamızın önemli yapı taşlarından biri"

Bu yıl üçüncü kez düzenlenen törende konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Bugün burada, kültürümüzün, tarihimizin ve inanç dünyamızın önemli yapı taşlarından biri olan Alevilik ve Bektaşilik üzerine yapılan bilimsel çalışmaları onurlandırmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu anlamlı ödül töreninde, bu mübarek günlerde sizlerle birlikte olmaktan büyük bir mutluluk ve onur duyuyorum. Alevilik ve Bektaşilik, Anadolu'nun derin kültürel mirasının, hoşgörü anlayışının, barış ve kardeşlik temelinde şekillenen felsefesinin en önemli değerleri arasında sağlam yerini hep muhafaza etti. ve inanıyorum ki farklılıklarla, yürekten sevgi ve saygıyla beslenen kültürümüzün en önemli öğelerinden biri olarak ilelebet ülkemizdeki huzurun teminatı olacak. Alevilik ve Bektaşilik, yüzyıllar boyunca bu topraklarda adalet ve dayanışma ilkeleriyle yaşamış; inançlarını, sanatlarını, müziklerini ve edebi birikimlerini nesilden nesile aktarmışlardır. Bu zengin mirası bilimsel bir bakış açısıyla ele almak, akademik çalışmalarla desteklemek ve yeni nesillere doğru bir şekilde aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Nitekim 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı'nda uygulamaya başladığımız Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli; adalet, merhamet ve erdem temel değerleri üzerine inşa edilmiştir. Bu modelde eğitim; din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetmeksizin, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin hayat boyu erişiminin güvence altına alındığı temel bir hak olarak kabul edilir. Alevi vatandaşlarımızın eğitim alanında yaşadığı sorunların çözümü, toplumsal barış ve eşitlik açısından büyük önem taşımaktadır. Bu sorunların çözümü için kapsamlı ve sistematik politikaların geliştirilmesi ve uygulanması için elimizden geleni yapmaya hazır olduğumuzu ifade etmek isterim. Bugün ödüllendirilecek olan araştırmaların her biri, bu köklü gelenekleri daha iyi anlamamıza ve toplumumuza daha doğru anlatmamıza katkı sağlayacaktır. Bilim, geçmişin ışığında geleceğe yön veren en güçlü araçtır. Bizler, eğitim ve bilim yoluyla tarihimize sahip çıkarken aynı zamanda farklılıklarımızı zenginlik olarak gören, çoğulculuğu benimseyen bir toplumun temellerini de güçlendirmiş oluyoruz. Bakanlık olarak, inanç temelli hoşgörü kültürünü, barış içinde bir arada yaşama anlayışını ve kültürel çeşitliliği destekleyen her türlü akademik çalışmaya değer verdiğimizi bir kez daha vurgulamak isterim. Bu ödüller, yalnızca bireysel başarıları değil, aynı zamanda toplumsal barışa, kardeşliğe ve bilimsel düşünceye olan katkıları da teşvik etmektedir. Ödül almaya hak kazanan tüm bilim insanlarımızı, araştırmacılarımızı ve genç akademisyenlerimizi yürekten kutluyor, çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.

"Alevi ve Bektaşi toplumuyla devlet arasındaki gönül bağını daha da güçlendirdiğimizi görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz"

Alevilik ve Bektaşilik tarihimizin ve kültürel mirasımızın bir parçasıdır diyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ise "Yüzyıllar boyunca insan sevgisini, hoşgörüyü kutsayan bu değerler bugünde toplumumuzun ortak vicdanını şekillendirmeye devam etmektedir. Bugün burada Alevilik ve Bektaşilik üzerine çalışmalar yürüten bilim insanlarını ödüllendirmek üzere buradayız. Bilimsel çalışmalar toplumsal hafızalar ve kültürel mirasımız açısından son derece önemlidir. 2024 yılı içerisinde toplam 364 cemevinin bakım ve onarım işlemleri işleme alınmıştır. Deprem bölgesine 13 yeni cemevi yapmak için gerekli altyapı çalışmalarımızı tamamladık. Bugün Alevi ve Bektaşi toplumuyla devlet arasındaki gönül bağını daha da güçlendirdiğimizi görmekten büyük bir mutluluk duyuyoruz. Devletimiz vatandaşlarımızın gönlündeki yerini sağlamlaştırmış, aradaki engelleri birer birer kaldırarak kardeşliğimizi pekiştiren adımlar atmış bulunuyoruz. Bu birlikteliğin toplumsal barışımıza ve geleceğimize katkı sağlamaya devam edeceğine gönülden inanıyorum. Bu vesile ile tüm akademisyenlerimizi ve araştırmacılarımızı çalışmalarımıza katılmaya davet ediyorum. Bugün burada ödül alacak akademisyenlerimizin çalışmaları bu alanda atılmış önemli adımlardır." diye konuştu.

Tören sonunda Alevilik ve Bektaşilik üzerine yaptıkları akademik çalışmalarla ödüle layık görülen bilim insanlarına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Fener Rum Patrikhanesi Patriği Bartholomeos tarafından ödülleri takdim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

istanbul, Kültür, Yerel, Tören, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alevilik ve Bektaşilik Bilim Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fatih Tekke hasreti bitirdi Trabzonspor, RAMS Başakşehir’i 3-0 mağlup etti Fatih Tekke hasreti bitirdi! Trabzonspor, RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup etti
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazarlık iddiasına son noktayı koydu AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik pazarlık iddiasına son noktayı koydu
Jose Mourinho, berber oldu Jose Mourinho, berber oldu
Trump ilk savaşını açtı: Yemen’de Husilere karşı askeri harekat emri verdim Trump ilk savaşını açtı: Yemen'de Husilere karşı askeri harekat emri verdim
VAR uyardı Beşiktaş maçında kırmızı kart çıktı VAR uyardı! Beşiktaş maçında kırmızı kart çıktı
İki Okul Müdürü Arasında Okul Önünde Kavga İki Okul Müdürü Arasında Okul Önünde Kavga
Suriye’nin Lazkiye İlinde Meydana Gelen Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti Suriye'nin Lazkiye İlinde Meydana Gelen Patlamada 4 Kişi Hayatını Kaybetti
Eşi benzeri görülmemiş olay Vedat Muriqi, bir maçta yaşanabilecek her şeyi yaşadı Eşi benzeri görülmemiş olay! Vedat Muriqi, bir maçta yaşanabilecek her şeyi yaşadı
İngiltere Başbakanı Starmer’den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz İngiltere Başbakanı Starmer'den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz
Trump, Elon Musk’ın oğlunu gösterirken “X“ hareketi yaptı Trump, Elon Musk'ın oğlunu gösterirken "X" hareketi yaptı
Yerli mi, yabancı mı TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi için kararını verdi Yerli mi, yabancı mı? TFF, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi için kararını verdi
Premier Lig’de bir ilk Erling Haaaland, 11 dakikada tarihe geçti Premier Lig'de bir ilk! Erling Haaaland, 11 dakikada tarihe geçti
Gazeteci İsmail Saymaz’a yurt dışına çıkış yasağı konuldu Gazeteci İsmail Saymaz'a yurt dışına çıkış yasağı konuldu
Adana’da bahşiş alamayan ramazan davulcusu davulunu parçaladı Adana'da bahşiş alamayan ramazan davulcusu davulunu parçaladı
Bütün goller 8 dakikada atıldı Kasımpaşa, Alanyaspor’u 2-1 mağlup etti Bütün goller 8 dakikada atıldı! Kasımpaşa, Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti

23:32 ABD’nin Yemen’e saldırısından ilk görüntüler ABD'nin Yemen'e saldırısından ilk görüntüler
21:57 İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu’nun çocuklarına koyduğu isim İşte Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'nun çocuklarına koyduğu isim
21:52 Trump ilk savaşını açtı: Yemen’de Husilere karşı askeri harekat emri verdim Trump ilk savaşını açtı: Yemen'de Husilere karşı askeri harekat emri verdim
20:40 İngiltere Başbakanı Starmer’den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz İngiltere Başbakanı Starmer'den Rusya açıklaması: Operasyonel aşamaya geçiyoruz
17:22 İstanbul’da bugüne dikkat 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak İstanbul'da bugüne dikkat! 110 yılın sıcaklık rekoru kırılacak
09:26 Bakan Hakan Fidan’ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru Bakan Hakan Fidan'ı önce duraksatan sonra kahkaha attıran soru
09:13 Sigara vergileri değişti Gözler, olası fiyat artışına çevrildi Sigara vergileri değişti! Gözler, olası fiyat artışına çevrildi
09:12 Gidecek mi kalacak mı Osimhen’den Barcelona ve transfer yanıtı Gidecek mi kalacak mı? Osimhen'den Barcelona ve transfer yanıtı
09:00 Olağanüstü deneme Oruçlu haliyle yüzlerce tonluk treni çekti Olağanüstü deneme! Oruçlu haliyle yüzlerce tonluk treni çekti
08:51 Son zamanların gözdesiydi Altının o çeşidinin satışı yasaklandı Son zamanların gözdesiydi! Altının o çeşidinin satışı yasaklandı
08:46 Türkiye genelinde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Türkiye genelinde bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2025 02:35:35. #7.13#
SON DAKİKA: Alevilik ve Bektaşilik Bilim Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.