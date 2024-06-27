Alevler tarladan ormana sıçradı - Son Dakika
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Yerel

Alevler tarladan ormana sıçradı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, Denizli karayolu üzerinde bir tarlada başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın söndürülerek soğutma çalışmaları yapıldı.

27.06.2024 18:20
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Alevler tarladan ormana sıçradı

MUĞLA - Muğla'nın Menteşe ilçesi Denizli karayolu üzerinde bir tarlada başlayan yangın ormanlık alana sıçradı.

Menteşe ilçesi Denizli Karayolu Yaraş mevkii Soda Mahallesinde 11.30 sıralarında tarlada başlayan yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Yangın hasadı yapılmış bir hububat tarlasında başlayarak rüzgar nedeniyle ormanlık alana sıçardı. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile ormanlık alan zarar görmeden yangın söndürülerek soğutma çalışması yapıldı.

Kaynak: İHA

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