Ali Atalar, SANKO Park\'ta Okurlarıyla Buluşuyor

Gazeteci ve yazar Ali Atalar, 12 Nisan Cumartesi günü SANKO Park AVM'de okurlarıyla buluşuyor. Ali Atalar, 12 Nisan Cumartesi günün saat 14'te zemin kattaki standında roman, öykü ve araştırma kitaplarından oluşan kitaplarını imzalayacak.

Gaziantep'te 1984 yılında gazeteciliğe başlayan Ali Atalar, ilk kitap çalışmasına, mesleğinin ilk yıllarında "Gaziantep Folkloru" isimli araştırma kitabıyla başlamıştı. Daha sonra Gaziantep Kültüründe Oyun ve Anne Beni Bir Daha Doğurur Musun? isimli öykü kitabıyla sürdürmüştü. 2004 yılında Osmanlı Dönemi Antep Evleri, Baklava Dürü isimli öykü kitabı, Tarihe Tanıklık Eden Evler, yine aynı yılda Ayıntap Evlerinde Saklı Sanatlar, Osmanlıdan Günümüze Bakır Sanatı, Gaziantep Hamam Kültürü ve Tarihi Hamamlar kitabı yayınlandı. Daha sonra Gaziantep Çocuk Oyunları kitabı ve son kitabı Hazal isimli polisiye romanı okurlarıyla buluştu. Yazın hayatı boyunca 11 adet kitap yayınlayan Ali Atalar fotoğraf sergileri, etnoğrafik eser sergileri ve çeşitli alanlarda konferanslar verdi.

Ali Atalar imza günü konusunda yaptığı açıklamada okurlarının kitaplarına daha kolay ulaşmasını sağlamak amacıyla imza günü düzenlediğini ifade ederek, "Bugüne kadar yazdığım kitaplar için imza günü düzenlememiştim. Kitaplarıma daha kolay ulaşılabilsin diye böyle bir organizasyon yapmaya karar verdim. Kitapseverlerle daha yakın diyalog kurmak ve birebir sohbet etmeyi düşünerek imza gününde buluşmak istedim. Birçok üniversitede kaynak kitap olarak hocalarımızın tavsiye ettiği araştırma kitaplarıma bu imza gününde isteyen okurlarım ulaşabilecekler. Araştırma kitaplarının yanı sıra öykü kitaplarım ve romanım da stantlarda yer alacak. Ayrıca bu yıl içerisinde yayınlamayı düşündüğüm yeni bir roman çalışmam son aşamaya geldi. Yine bir polisiye roman olacak. Kitapsever dostlarımı imza günüme bekliyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP