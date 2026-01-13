Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü minik misafirlerini ağırladı - Son Dakika
Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü minik misafirlerini ağırladı
13.01.2026 14:14  Güncelleme: 14:16
Petro-Kimya İlkokulu 2-E sınıfı öğrencileri, Zabıta Müdürlüğü'nü ziyaret ederek meslek hakkında bilgi aldı ve uygulamalı denetim sürecini gözlemledi. Zabıta Müdürü Ahmet Karagöz tarafından yapılan sunum sonrası öğrenciler, halk sağlığını koruma yöntemlerini yerinde öğrenme fırsatı buldu.

Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Petro-Kimya İlkokulu 2-E sınıfı öğrencilerini misafir etti. Hayat Bilgisi dersi kapsamında "meslekler" konusunu yerinde öğrenmek amacıyla gerçekleştirilen ziyarette öğrenciler, zabıta mesleğini yakından tanıma fırsatı buldu.

Ziyaret programı kapsamında Aliağa Belediyesi Zabıta Müdürü Ahmet Karagöz, öğrencilere zabıta teşkilatının görev ve sorumluluklarına ilişkin kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda zabıtanın görev alanları, denetimlerin hangi alanlarda ve ne sıklıkla yapıldığı, uyarı ve cezai işlemlerin hangi durumlarda uygulandığı ayrıntılı şekilde anlatıldı. Öğrenciler, merak ettikleri soruları yönelterek zabıta mesleği hakkında daha fazla bilgi edindi.

Öğrenciler denetimin parçası oldu

Eğitim, sahada yapılan örnek uygulamayla devam etti. Zabıta personeli eşliğinde marketlere giden öğrenciler, denetim süreçlerini yerinde gözlemledi. Özellikle ürünlerin son kullanma tarihleri kontrol edilerek halk sağlığının nasıl korunduğu uygulamalı olarak anlatıldı. Denetim sürecini dikkatle takip eden öğrenciler, ürün kontrollerine de aktif şekilde katıldı. Programın sonunda zabıta personeli tarafından öğrencilere bilgilendirici broşürler ve çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Geziye ilişkin değerlendirmede bulunan Petro-Kimya 2-E sınıfı öğretmeni Alev Güçlü, "Bu ziyaretle çocuklarımız zabıta mesleğini ilk kez yakından tanıdı. Eğitim-öğretim kapsamında düzenlediğimiz geziler, çocukların gelişimine önemli katkı sağlıyor. Zabıta gibi meslekler çocuklara çoğu zaman soyut geliyor; ancak bugün bunu somut olarak görme imkanı buldular. Hatta denetim etkinliğinin özellikle yapılmasını rica ettiler. Bu sayede bir mesleği daha yakından tanımış oldular. Misafirperverlikleri için Aliağa Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - İZMİR

Kaynak: İHA

