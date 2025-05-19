Aliağa\'da 19 Mayıs coşkuyla kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk Gençliğine armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 106.Yıl dönümü tüm yurtta olduğu gibi Aliağa'da da tören ve etkinliklerle coşku içinde kutlandı. Sabah saatlerinde Atatürk Ortaokulu'ndan başlayan kortej yürüyüşü ve Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen çelenk sunumunun ardından kutlama programı Aliağa Atatürk Stadındaki gösterilerle devam etti.

Bayram sevincinin gururla ve heyecanla yaşandığı programa Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Ali Güler, Aliağa Cumhuriyet Başsavcı Vekili Osman Sercan, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yusuf Can Gökgöz, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Can, Aliağa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özlem Günay Karataş, kurum müdürleri, askeri erkan, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, şehit aileleri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Garnizon Komutanı Albay Ali Güler kutlamalara katılanların bayramını kutladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından işaret diliyle ve bando takımı eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Karataş: "Yürekten hissediyoruz"

Kutlama programında günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Aliağa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özlem Günay Karataş yaptı. Karataş konuşmasında şunları söyledi: "Aziz milletimizin boyun eğmeyeceğini, hiçbir şartta himaye altına girmeyeceğini tüm dünyaya ilan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kurtuluş mücadelesinin başladığı, bağımsızlık meşalesinin Samsun'da yakıldığı gün olan 19 Mayıs'ın bugün 106. Yıl dönümü. Türk milletinin vatanı ve değerleri için verdiği onur mücadelesinin adı olan 19 Mayıs'ın 106. yıl dönümüne ulaşmanın heyecanını yürekten hissediyoruz. Gençler, 19 Mayıs ruhunu gelecek nesillere aynı heyecanla taşıyacak olan sizlersiniz. Yarınlarımızın güvencesi sevgili gençlerimizin başta olmak üzere herkesin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum"

Aliağa'nın gençleri bayram coşkusunu zirveye taşıdı

Aliağa İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özlem Günay Karataş'ın konuşmasının ardından, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen gençlik koşusunda dereceye giren öğrenciler için ödül töreni düzenlendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerin sunumuyla Gençliğe Hitabe ve Gençliğin Ata'ya Cevabı okundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri 'Erik Dalı' eşliğinde dans etti. Ardından Aliağa Belediyesi karate ve güreş takımları gösterilerini yaptı. Spor gösterileri Alcim cimnastik ekibinin gösterisi ile devam etti. Sonrasında sahne alan Aliağa Belediyesi Halk Oyunları ekibinin gösterisi izleyenlerin beğenisini topladı. Kutlama programı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ALOSBİ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı 'Bandırma Vapuru' final gösterisi ile sona erdi. - İZMİR