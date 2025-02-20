Aliağa'da 20 Ton Kaçak Akaryakıt Ele Geçirildi

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Limana demirleyen gemide 20 ton kaçak akaryakıt tespit edildi

İzmir'de kaçak akaryakıt taşıyan gemiye operasyon

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde limana yanaşan gemide yapılan ölçümde, Gümrük Muhafaza ekipleri 20 tonun üzerinde ibraz edilmeyen kaçak akaryakıt ele geçirdi.

İzmir Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü Gemi Arama Ekibi personelleri, Varna/ Bulgaristan Limanı'ndan Nemrut Körfezi'ne gelen Türkiye bayraklı, bağlama limanı İstanbul olan, tanker cinsi CHEM HERO isimli gemide incelemelerde bulundu. Yapılan incelemede, ölçümler sonucunda bulunan akaryakıt miktarı arasında farklılık tespit edildi. 98,03 ton Dizel Oil cinsi akaryakıt beyanı verilen gemideki ölçümde, 118,63 ton Dizel Oil cinsi akaryakıt tespit edildiği görülürken, söz konusu geminin geliş kontrollerinden 20,60 ton eksik beyanda bulunduğu tespit edildi.

Değeri 840 bin lira

Konu hakkında Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla soruşturma başlatılırken, eksik beyan edilen 20,60 ton kaçak akaryakıta el konuldu. El konulan akaryakıtın gümrüklenmiş değerinin ise 840 bin 825 TL olduğu belirtildi.