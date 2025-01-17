Aliağa'da Öğrencilere Ücretsiz Yarıyıl Eğlenceleri - Son Dakika
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Aliağa'da Öğrencilere Ücretsiz Yarıyıl Eğlenceleri

Aliağa Belediyesi, yarıyıl tatilinde öğrenciler için sinema günleri ve kukla gösterimleri düzenliyor. Etkinlikler ücretsiz olacak ve çocuklara eğlenceli anlar sunacak.

17.01.2025 10:52
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İzmir'in Aliağa Belediyesi, yarıyıl tatiline girecek öğrenciler için bu yıl da eğlenceli etkinlikler hazırladı. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek sinema ve kukla gösterimleriyle Aliağa'da öğrenciler tatilde doyasıya eğlenecek.

Yarıyıl etkinlikleri kapsamında Aliağa Gençlik Merkezi'nde sinema günleri düzenlenecek. Çevre mahalleler, Yeni Mahalle ve Aliağa Tüpraş Halk Eğitimi Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Şanslı ile Evrim Abla Dostlarıyla Tatilde" isimli kukla gösterisi ise çocuklara keyifli dakikalar yaşatacak.

Başkan Serkan Acar'dan çocuklara yarıyıl hediyesi

Öğrencilerin yarıyıl tatilini verimli bir şekilde geçirebilmeleri amacıyla kültür sanat içerikli etkinlikler hazırladıklarını belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, "2025-2026 Eğitim Öğretim döneminin ilk yarısını tamamlıyoruz. Yorucu geçen ilk dönem sonrası tatil zamanı geldi. Öğrencilerimizin yarıyıl tatilini hem verimli hem de eğlenceli geçirebilmeleri için ücretsiz sinema ve kukla tiyatro gösterimleri olacak. Tüm öğrencilerimizin keyifli bir tatil geçirmelerini diliyorum" dedi.

Aliağa Gençlik Merkezi'nde sinema günleri başlıyor

Aliağa Gençlik Merkezi Sinema Salonu'nda 18 Ocak 2025 Cumartesi günü başlayacak sinema şöleni 2 Şubat 2025 Pazar günü sona erecek. Öğrenciler sinema keyfini Aliağa Gençlik Merkezi Erşan Park'ta her gün 10.45 - 20.15 saatleri arasındaki seanslarda ücretsiz olarak gösterime sunulacak; ' Rafadan Tayfa: Kapadokya', 'Şampiyonlar', 'Kardeş Takımı 2' filmleriyle yaşayacak. Aliağa Belediyesi, sinema günleri boyunca 20-21 ve 22 Ocak tarihlerinde çevre mahallelerde ikamet eden çocuklar için Aliağa Gençlik Merkezi'ne ücretsiz ulaşım hizmeti verecek.

Aliağa'da tatilin keyfi kukla gösterileri ile çıkacak

Öğrenciler yarıyıl tatilinde sinema günlerinin yanı sıra kukla gösterimleriyle de doyasıya eğlenecek. Aliağa Belediye Tiyatrosu (ALBET) Çocuk Tiyatrosu Eğitmeni Evrim Yaşar'ın hazırladığı "Şanslı ile Evrim Abla Dostlarıyla Tatilde" isimli kukla gösterisi 25 Ocak- 2 Şubat tarihleri arasında her gün çocuklarla buluşacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Aliağa'da Öğrencilere Ücretsiz Yarıyıl Eğlenceleri - Son Dakika

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