Alıcık: "Yeşil vatanımız, ormanlarımız sağlığımızın teminatıdır" - Son Dakika
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Alıcık: "Yeşil vatanımız, ormanlarımız sağlığımızın teminatıdır"

17.07.2022 09:54
Alıcık: "Yeşil vatanımız, ormanlarımız sağlığımızın teminatıdır"

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, devam eden orman yangınlarıyla ilgili olarak, "Vatan bağımsızlığımızın, yeşil vatanımız olan ormanlarımız sağlığımızın teminatıdır" dedi.

MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, devam eden orman yangınlarıyla ilgili olarak, "Vatan bağımsızlığımızın, yeşil vatanımız olan ormanlarımız sağlığımızın teminatıdır" dedi.

Son yıllarda ülke genelinde yaşanan orman yangınları ile ilgili açıklama yapan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, vatandaşları göreve davet ederek ormanların korunmasının önemine dikkat çekti. Devam eden yangınların Türkiye'nin ciğerlerini yaktığını vurgulayan Alıcık, Hz. Muhammed'in "Bir kimse bir ağaç dikerse Allah, o ağacın meyvesi kadar o kimseye sevap yazar" sözlerini hatırlatarak vatandaşları ağaçlandırma ve ağaçları koruma konusunda göreve davet etti.

Alıcık, konu ile ilgili açıklamasının devamında "Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz 'Ormansız bir yurt, vatan değildir' demektedir. Ormanlarının yok oluşu demek, ülkede su kaynaklarının azalması, ormana dayalı üretim faaliyetlerinin ağır darbe alması demektir. Orman ve onun oluşturduğu yaşama alanında var olan canlıların yok olmasıdır. Ormanlarının yok oluşu demek, ülkede erozyonun artması, ekilebilir arazilerde toprak kalitesinin düşerek, tarım rekoltesini azaltması demektir. Milli varlığımıza, zenginliğimize yönelen bu tehdit, yarınlarımızı sınırlamakta, gelecek nesillere daha büyük ve daha güzel bir ülke bırakma hayalini sekteye uğratmaktadır. En tabii hakkımız olan yarınlara daha güzel ve çevre hassasiyeti gelişmiş bir ülke bırakmak meselesinin her koşulda takipçisiyiz. Yangınların bir önce söndürülerek, kaybolan ağaçlarımızı en kısa sürede yenilerini dikmek ve imar etmek konusunda gerekenin yapılacağı konusunda kuşkumuz yok. Ancak yangınların önlenmesi konusunda üzerimize düşen ne varsa yapmalıyız. Araçlardan atılan izmariti, cam kırıklarını, kontrolsüz yakılan ateşleri önlemek bizlerin elinde. Gördüğümüz her türlü şüpheli durumu da yetkililere bildiriniz. Dayanışma ile Yeşil Vatanımızı koruyalım. Bugün ve bugüne kadar orman yangınlarında kahramanca mücadele eden görevlilerimize, vefakar milletimize teşekkür ediyorum. Orman yangınlarında şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Milliyetçi Hareket Partisi, Togo Cumhuriyeti, Haluk Alıcık, Aydın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alıcık: 'Yeşil vatanımız, ormanlarımız sağlığımızın teminatıdır' - Son Dakika

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