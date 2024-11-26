ALKÜ'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Paneli ve Söyleşisi Düzenlendi - Son Dakika
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ALKÜ'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Paneli ve Söyleşisi Düzenlendi

ALKÜ\'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Paneli ve Söyleşisi Düzenlendi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla panel ve söyleşi gerçekleştirildi. Etkinlikte kadının değeri, flört şiddeti ve hukuksal haklar detaylı bir şekilde tartışıldı.

26.11.2024 15:54  Güncelleme: 15:59
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Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesinde (ALKÜ), kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında panel ve söyleşi düzenlendi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ALKÜKAM) ev sahipliğinde, Alanya Belediyesi ve Alanya Sosyal Hizmet Müdürlüğü iş birliğinde söyleşi ve panel gerçekleştirildi. "Kadının Değerliliği ve Güçlü Kadınlar" söyleşisi ile "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" panelinde günün anlam ve önemine yönelik bir konuşma yapan ALKÜKAM Müdürü Doç. Dr. Meltem Akca; kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında üniversite olarak çalıştıklarını, bu doğrultuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşlar ile iş birliği içinde olduklarını belirtti. Akca, "Rektörümüz Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'ın destekleriyle şiddetsiz kampüs ve kadın dostu üniversite temasıyla güvenli bir üniversite ortamına sahibiz" dedi. Öğleden önce günün ilk etkinliğinde Alanya Belediyesi Aile Kadın Destek ve Engelli Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Psikolog Esra Yemez'in konuşmacı olarak yer aldığı "Kadının Değerliliği, Güçlü Kadınlar" isimli söyleşide, kadına yönelik şiddet gibi önemli konulara temas edilerek mücadelenin önemi vurgulandı.

"Şiddet, sosyal bir sorun"

Öğleden sonra Dr. Öğr. Üyesi Serpil Bardakçı Tosun moderatörlüğünde gerçekleşen "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" panelinde kadına yönelik şiddete ilişkin bilgiler aktarıldı. Şiddetin her toplumda mücadele edilen sosyal bir sorun olduğunu ifade eden Bardakçı Tosun, "Şiddet ne yazık ki insanlık tarihinde yaşamın politik, ekonomik, sosyal ve psikolojik tüm alanlarında çeşitli biçimlerde yaşanagelmiş bir sorundur. Şiddet olgusu ister gerçek ister potansiyel olsun; bireylerin yaşam kalitelerini büyük ölçüde zedeleyen, onlara zarar veren, yöneldiği kişi ve kesime göre çeşitli olumsuz etkiler oluşturan ve bugün hemen hemen her toplumda mücadele edilen sosyal sorunların başında gelmektedir. Şiddetin yoğun olarak uygulandığı bir kesim olan kadınlar ve çocuklar da bu durumun oluşturduğu fiziksel, psikolojik, sosyal ve ekonomik olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalmaktadırlar" şeklinde konuştu.

Flört şiddeti, tüm yönleriyle ele alındı

Alanya Sosyal Hizmet Müdürlüğü Sosyologu Özen Gürbüz ise flört şiddetini tüm yönleriyle ele alarak önemli bir değerlendirmede bulundu. Sosyolog Gürbüz, 3153 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen Gençlerin Toplumsal Cinsiyet ve Flört Şiddetine Yönelik Algılarına Yönelik Araştırma verilerinin çarpıcı istatistiklerini etkinliğe katılanlarla paylaştı. Gençlerin flört şiddeti algılarına yönelik verilere değinen Gürbüz, "Her 4 gençten 3'ü, şiddet gören gencin ilişkiyi kolayca bitirebileceğini; her 5 gençten 2'si, sözel şiddetin fiziksel şiddet kadar zarar verici olmadığını; her 5 gençten 2'si, kıskançlığın sevgi göstergesi olduğunu; her 2 gençten 1'i, genelde eğitimsiz insanların şiddet uyguladığını düşünüyor. Gençlerin yüzde 21'i, herkesin içinde kırıcı şakalar yapmanın/ alay etmenin; yüzde 65'i kiminle, nerede, ne yaptığını kontrol etmenin/ kısıtlamalar koymanın; yüzde 16'sı sürekli bağırmanın/ hakaret etmenin; yüzde 7'si tehdit etmenin şiddet olmadığını düşünüyor" dedi.

Hukuksal olarak atılacak adımlar anlatıldı

Kadına yönelik şiddetin hukuki boyutunun detaylı bir şekilde ele alındığı programda Avukat Celal Safa Şenol, salonda bulunan konuklara önemli bilgiler aktardı. Örnekler üzerinden konuklara kapsamlı bilgiler veren Şenol, şiddet mağdurlarının başvurabilecekleri birimleri ve kanuni hakları tüm detaylarıyla belirtti.

Öğrencilerin yoğun katılımı ile gerçekleşen panelde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kılıç'ın konuşmacılara katılım belgesi takdim etmesi ve öğrencilere hediye dağıtımı ile panel son buldu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Alaaddin Keykubat, Alanya, Eğitim, Hukuk, Kadın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel ALKÜ'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Paneli ve Söyleşisi Düzenlendi - Son Dakika

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