ALKÜ'den Deprem Bölgelerine Piyano Bağışı - Son Dakika
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ALKÜ'den Deprem Bölgelerine Piyano Bağışı

Antalya'da düzenlenen Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali'nden elde edilen gelir ile Hatay, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş Bilim Sanat Merkezlerine piyanolar bağışlandı. ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, festivalin amacının tüm Türkiye'ye örnek olmak olduğunu belirtti ve deprem bölgesinin kalkınması için desteklerinin süreceğini söyledi.

25.07.2024 15:48
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Antalya'da 18-19 Mayıs 2024 tarihlerinde ALKÜ'de düzenlenen "Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali"nden elde edilen gelir ile alınan piyanolar depremden en çok etkilenen Hatay, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş Bilim Sanat Merkezlerine (BİLSEM) teslim edildi.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) toplumsal konularda hassasiyet göstererek bu alanlarda projeler ve etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. 18-19 Mayıs 2024 tarihinde ALKÜ ile Alanya Ticaret ve Sanayi Odasının (ALTSO) ortaklaşa düzenlediği "Uluslararası Alanya Piyano Yarışması ve Festivali"nde elde edilen gelir ile 6 Şubat depremlerinde etkilenen şehrin bilim merkezlerine piyona bağışı yapıldı. Jüri üyeliklerini dünyaca ünlü Türk Piyanist Hande Dalkılıç, Azeri Piyanist Ferid Adıgüzelzade, Azeri Piyanist Nazile Adıgüzelzade, ALKÜ Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Cem Şaktanlı ve Doç. Dr. Eren Lehimler'in yaptığı ve yurt içinden ve yurt dışından seksenin üzerinde piyanistin katıldığı festival kapsamında Hatay, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş Bilim Sanat Merkezlerine (BİLSEM) piyanolar teslim edildi.

Video ile teşekkür ettiler

Piyona bağışlarının yapılmasının ardından Hatay, Malatya, Adıyaman ve Kahramanmaraş Bilim Sanat Merkezlerinden (BİLSEM) büyük sevinç ve mutluluk oluştu. Adıyaman BİLSEM tarafından bağışlanan piyano ile müzik eşliğinde yapılan video içeriğinde ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan'a, ALTSO Başkanı Eray Erdem'e, ALKÜ Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı öğretim üyelerine ve emeği geçen herkese teşekkür edildi. Videoda piyanist eğitmen tarafından yapılan müzik gösteriminde öğrencilerin de dikkatle izlediği sahneler yer aldı.

"Deprem bölgesi için desteklerimiz sürecek"

ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, yapılan festivalin Alanya'nın kültür ve sanat hayatına büyük katkı sağlarken festivalin amacının da tüm Türkiye'ye örnek olduğunun altını çizdi. ALKÜ olarak deprem bölgesinin daha hızlı kalkınması için her türlü desteği sağlayacaklarını belirten Rektör Türkdoğan, "Mayıs ayında Alanya'nın kültür ve sanatına katkı sağlayan önemli bir organizasyon gerçekleştirdik. Festival sanat ve kültür açısından olduğu kadar manevi amacı açıdan da önem verdiğimiz bir organizasyondu. Festivalin ana amaçlarından bir tanesi Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen şehirlerimize destek olmaktı. Festivalden elde ettiğimiz gelir ile alınan piyanoları 4 şehrimizdeki BİLSEM'lere bağışladık" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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