Alman Dışişleri Bakanı Baerbock: "NSU terör örgütüne karşı birlik, beraberlik içerisinde hareket etmeliyiz" - Son Dakika
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Alman Dışişleri Bakanı Baerbock: "NSU terör örgütüne karşı birlik, beraberlik içerisinde hareket etmeliyiz"

22.07.2022 14:58
Alman Dışişleri Bakanı Baerbock: "NSU terör örgütüne karşı birlik, beraberlik içerisinde hareket etmeliyiz"

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "NSU terör örgütüne karşı birlik, beraberlik içerisinde hareket etmeliyiz" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "NSU terör örgütüne karşı birlik, beraberlik içerisinde hareket etmeliyiz" dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Almanya'nın Nürnberg ve Münih kentlerine ziyaret gerçekleştirdi. Baerbock, Nürnberg'deki Kartausertor'da Nasyonal Sosyalist Yeraltı Terör Örgütü (NSU) tarafından öldürülen ve aralarında Türk vatandaşlarının da olduğu kurbanlar için düzenlenen anma törenine katıldı. Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz ve Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König'in de katıldığı törende konuşma yapan Baerbock, "Nasyonal Sosyalist Yeraltı Terör Örgütü (NSU), özellikle yabancı kökenli insanlarımızı seçerek senelerce katliam yaptı. Nürnberg'de 3 Türk'ü katletti. Biz terör örgütünü dışarda ararken, teröristlerin içimizde olduğunu gecikmelide olsa öğrendik. NSU terör örgütü anıtının önünden geçen öğrenciler dahil tüm insanlar bu anıtı gördüğünde bu örgütün yaptıklarını unutmayacaktır. Bizler NSU terör örgütüne karşı birlik, beraberlik içerisinde hareket etmeliyiz. Terör nerden gelirse gelsin sorumlulara gereken ceza verilmelidir" ifadelerini kullandı.

Bakan Baerbock, anıta çiçek bırakmasının ardından törenden ayrıldı. - NÜRBURG

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Kaynak: İHA

Mevlüt Çavuşoğlu, Nürnberg, Almanya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alman Dışişleri Bakanı Baerbock: 'NSU terör örgütüne karşı birlik, beraberlik içerisinde hareket etmeliyiz' - Son Dakika

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