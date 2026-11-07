Alman gezgini 11 gün evinde ağırlayan muhtar, Sivas Belediye Başkanı\'nı ziyaret etti

Sivas'ın Divriği ilçesinde karavanı arızalanınca yolda kalan Alman gezgin Tanja Aumer'i ailesiyle birlikte 11 gün evinde misafir eden Güneyevler Köyü Muhtarı Güngör Durgun, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun'u ziyaret etti.

Geçtiğimiz mart ayında dünya turuna çıkan Tanja Aumer, Divriği ilçesinde karavanının arızalanması üzerine yolda kaldı. Güneyevler Köyü Muhtarı Güngör Durgun, Alman gezgini evine davet ederek ailesiyle birlikte 11 gün ağırladı ve karavanının tamir edilmesine yardımcı oldu. Aumer'in ayrılık sırasında yaşadığı duygusal anları sosyal medyada paylaşması üzerine görüntüler milyonlarca kez izlendi. Ziyarette konuşan Başkan Adem Uzun, Durgun ve ailesinin sergilediği misafirperverliğin Sivas ve Türkiye'nin tanıtımına önemli katkı sağladığını belirtti. Muhtar Güngör Durgun ise Tanja Aumer'in artık ailelerinden biri olduğunu ifade etti.

"Sivas insanı misafirini bağrına basan bir kültüre sahiptir"

Sivaslıların misafir perverliği'nin geçmişten günümüze geldiğini belirten Başkan Uzun, "Geçmişteki seyahatnamelerde de yer aldığı gibi, Sivas insanı misafirini bağrına basan bir kültüre sahiptir. Muhtarımızın gösterdiği bu insani yaklaşım, milyonlar harcanarak yapılamayacak kadar büyük, değerli bir Sivas ve Türkiye tanıtımı sağladı. Şu an Meksika'da bulunan Alman gezgin Tanja Aumer'e selamlarını göndererek, yolu tekrar Sivas'a düşerse onu Sivas Belediyesi olarak misafir etmekten mutluluk duyacaklarını belirtti.

"Dil bariyerini telefon çevirileriyle aştık"

Yaşananların bu kadar büyük bir yankı uyandırmasından duyduğu hayret ve mutluluğu dile getiren Güneyevler Köyü Muhtarı Güngör Durgun, "Yolda kalan tek başına bir gezgin gördük, durumu anlatınca önce kahvaltıya, ardından evimize misafir ettik. Dil bariyerini telefon çevirileriyle aştık ama gönül dille değil, samimiyetle kurulur. Tanja artık ailemizin bir bireyi oldu. Ülkemizi ve Sivas'ımızı bu kadar güzel temsil edebildiysek ne mutlu bize" diye konuştu.