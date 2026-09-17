Alman itfaiyeci Manavgat\'ta meslektaşlarına kaskını hediye etti

Almanya'nın Saksonya Eyaleti Leipzig Şehrine bağlı Treuen kasabasında itfaiyeci olarak çalışan Sebastian Söllner, tatil için geldiği Manavgat'ta Manavgat itfaiyesindeki meslektaşlarını ziyaret etti. Üçüncü kez Manavgat'a ve ilçe itfaiyesine geldiğini belirten Söllner, meslektaşlarına hediye verirken, meslektaşları da kendisine itfaiyeci kıyafeti hediye etti.

Almanya'nın Saksonya Eyaleti Leipzig Şehrine bağlı Treuen kasabasında itfaiyede görev yapan Sebastian Söllner, tatil için geldiği Manavgat'ta daha önceki ziyaretlerinde olduğu gibi Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat biriminde görevli meslektaşlarını ziyaret etmeyi ihmal etmedi.

Beraberinde 2 arkadaşıyla itfaiyeye gelen Sebastian Söllner, meslektaşlarına çikolata hediye ederken, instagram üzerinden sürekli görüştüğü itfaiye görevlisine ise Treuen itfaiyesinin kaskını hediye etti. Manavgatlı meslektaşları da araçları ve ekipmanları detaylı şekilde inceleyen Alman itfaiyeciye görev sırasında giydikleri kıyafet setini hediye ettiler.

Ziyaretin ardından meslektaşlarına sarılarak vedalaşan Sebastian Söllner, tatil için Manavgat'a gelmeye ve buradaki meslektaşlarını ziyaret etmeye devam edeceğini dile getirdi.