Alman televizyon yıldızı Silvia Wollny'den depremzedelere yardım eli - Son Dakika
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Alman televizyon yıldızı Silvia Wollny'den depremzedelere yardım eli

09.03.2023 10:42

Alman televizyon yıldızı Silvia Wollny'den depremzedelere yardım eli Alman oyuncu Silvia Wollny gözyaşlarına hakim olamadı Alman televizyon kanalında yayınlanan "The Wollnys-A Terribly Big Family!

Alman televizyon yıldızı Silvia Wollny'den depremzedelere yardım eli

Alman oyuncu Silvia Wollny gözyaşlarına hakim olamadı

ANTALYA - Alman televizyon kanalında yayınlanan "The Wollnys-A Terribly Big Family!" isimli belgesel dizisinin yapımcısı ve oyuncusu Silvia Wollny, eşi ve damadıyla birlikte Manavgat'a depremzedeler için yardım getirdi. Manavgat Türk Kızılay İlçe Başkanı Pınar Kapukaya'dan deprem ve Manavgat'taki yardım faaliyetleri ile ilgili bilgi alan Silvia Wollny'nin gözyaşlarına hakim olamadığı gözlendi.

Alman televizyon kanalı RTL ZWEI'de yayınlanan Türkçe adıyla "Wollnys-Çok Büyük Bir Aile!", Almanyadaki adıyla "The Wollnys-A Terribly Big Family!" adlı belgesel dizisi büyük kitleler tarafından takip edilen Silvia Wollny, aynı zamanda iş ortağı olan eşi Harald Elsenbast ve Türk damadı Servet Özbek ile birlikte Manavgat'ta bulunan Antbirlik depolarına gelerek Almanya'dan getirdikleri çocuk bezi ve mamasından oluşan yardımı yetkililere teslim ettiler. Manavgat Türk Kızılay İlçe Başkanı Pınar Kapukaya'dan Manavgat'taki yardım faaliyetleri ile ilgili bilgi alan Silvia Wollny'nin bir ara gözyaşlarına hakim olamayarak ağladığı gözlendi.

Almanya'da depremin ardından topladıkları yardımları tırlarla deprem bölgesine gönderdiklerini belirten Silvia Wollny, tırların gelmemesinin ardından toplanan yardımları getirip kendilerinin elden teslim ettiklerini belirterek "Türk halkının acılarını paylaşmak onlara bir nebze olsun yardımda bulunabilmek için bugün buradayız. Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Yardımlarımız bundan sonra da devam edecek" dedi.

Manavgat Türk Kızılay İlçe Başkanı Pınar Kapukaya'da yardımları ve duyarlılıklarından dolayı Silvia Wollny, eşi Harald Elsenbast ve damadı Servet Özbek'e teşekkür etti.

Alman televizyon kanalı RTL ZWEI, yardım teslimi ve Manavgat'taki yardım faaliyetlerini duyurmak amacıyla çekim yaptı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Alman televizyon yıldızı Silvia Wollny'den depremzedelere yardım eli - Son Dakika

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