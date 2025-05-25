Almanya Başkonsolosu'ndan Vize Bilgilendirmesi - Son Dakika
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Almanya Başkonsolosu'ndan Vize Bilgilendirmesi

Almanya Başkonsolosu\'ndan Vize Bilgilendirmesi
25.05.2025 10:35
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Ralf Schröer, Almanya-Türkiye ilişkileri ve vize süreci hakkında bilgi verdi, danışmanlık uyarısı yaptı.

Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer, Yaşar Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya geldi. Soruları yanıtlayan Schröer, vizeler hakkında "Türk hükümeti ile aldığımız karar gereğince vizede öncelik iş insanları ve öğrencilere verilmektedir. Ziyaret ve turist kategorisinde başvuru yapanlar maalesef bu dönemde yoğunluk nedeniyle birkaç ay beklemek durumunda kalabilir. Zorunlu olmadıkça vize danışmanlık şirketleriyle çalışmayınız. Ticari vize danışmanlık şirketlerinin devreye girmesiyle işlemleriniz ne daha iyi ne de daha hızlı ilerler; hatta tam aksine, süreç yavaşlayabilir" dedi.

Almanya Federal Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Ralf Schröer, Yaşar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nün düzenlediği "Germany: New Goverment- Foreign Policy?" başlıklı seminere katıldı. Akdeniz Uygulama ve Araştırma Merkezi (AAUM) Müdürü ve bölüm öğretim üyesi Prof. Dr. Emre İşeri moderatörlüğünde gerçekleşen seminerde Schröer öğrencilere Almanya- Türkiye arasındaki ilişkileri, Almanya'daki yeni hükümeti ve dış politikaları anlatarak soruları yanıtladı. Başkonsolos, Türkiye'de yılda 250 bin kişiye vize verdiklerini belirterek, İzmir'in vize sağlanan şehirler arasında yurt dışındaki Alman dış temsilciliklerinin sıralama listesinde 10'uncu sırada yer aldığını söyledi. İstanbul'un birinci, Ankara'nın ise beşinci sırada bulunduğunu ekledi. Başkonsolos, "Dünyada Türkiye'den daha fazla vize sağladığımız tek bir ülke var, o da Çin. Bunun nedeni ise 1 milyarlık nüfusa sahip olmaları" dedi. Vize alma süreci hakkında konuşan Başkonsolos Schröer, "Türk hükümeti ile aldığımız karar gereğince vizede öncelik iş insanları ve öğrencilere verilmektedir. Ziyaret ve turist kategorisinde başvuru yapanlar maalesef bu dönemde yoğunluk nedeniyle birkaç ay beklemek durumunda kalabilir" dedi.

"Zorunlu kalmadıkça başvuruları kendiniz yapın"

Vize danışmanlık şirketlerinin süreci yavaşlattığına dikkat çeken Başkonsolos Schröer,"Zorunlu olmadıkça vize danışmanlık şirketleriyle çalışmayınız. Ticari vize danışmanlık şirketlerinin devreye girmesiyle işlemleriniz ne daha iyi ne de daha hızlı ilerler; hatta tam aksine, süreç yavaşlayabilir. Schengen vizesi hakkında doğru ve güncel bilgiyi edinmeniz gerekir, başvuruların eksiksiz olarak doğrudan Türkiye'deki ilgili konsolosluklara yapılması vize alma şansınızı artıracaktır" tavsiyelerinde bulundu.

Schengen vizelerinin geçerlilik sürelerini kademeli olarak uzatan Cascade Kuralı'nı yakın gelecekte Türkiye'de daha etkin biçimde uygulayacaklarını ifade eden Schröer, "Çok girişli Schengen vizesi, bir yarıyılda en fazla 90 gün kalışı kapsar. Vizenin geçerlilik süresi farklılık gösterebilir. Genellikle ilk başvuruda, tek girişli ya da kısa süreli çok girişli vize verilir. Ancak vizeyi doğru şekilde kullandığınız takdirde, bir sonraki başvurunuzda daha uzun süreli bir vize almanız mümkün olur. Bu zincirleme şekilde devam eder; daha sonra bir yıl, iki yıl hatta beş yıl süreli vize alınabilir" şeklinde konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Almanya Başkonsolosu'ndan Vize Bilgilendirmesi - Son Dakika

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