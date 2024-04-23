Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Gaziantep'e gitti - Son Dakika
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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Gaziantep'e gitti

Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Gaziantep\'e gitti

Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Türkiye'ye yaptığı resmi ziyaretin ardından İstanbul'daki temaslarını tamamlayarak Gaziantep'e geçti. Steinmeier, Gaziantep'e gitmeden önce DHL Lojistik merkezini ziyaret etti ve İstanbul Havalimanı Devlet Konukevi'nde konakladı. Özel uçakla Gaziantep'e hareket eden Steinmeier'in ziyaretinin detayları açıklanmadı.

23.04.2024 13:55
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Resmi temaslarda bulunmak için dün Türkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, İstanbul'da yaptığı görüşmelerin ardından Gaziantep'e gitti.

Dün Türkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, İstanbul'daki temaslarını tamamladı. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, ardından ziyaretinin ikinci günü Gaziantep'e gitmek için İstanbul Havalimanı'na geçti. DHL Lojistik merkezini de ziyaret eden Steinmeier, ardından İstanbul Havalimanı Devlet Konukevi'ne geçti. Steinmeier, İstanbul Havalimanı'ndan saat 12.30'da özel uçakla Gaziantep'e gitti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, Gaziantep'e gitti - Son Dakika

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