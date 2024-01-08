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Almanya'da Çiftçiler Tarımsal Sübvansiyonların Kaldırılmasını Protesto Etti - Son Dakika
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Almanya'da Çiftçiler Tarımsal Sübvansiyonların Kaldırılmasını Protesto Etti

Almanya'da hükümetin tarımsal sübvansiyonları kademeli olarak kaldırma kararı nedeniyle çiftçiler traktörlerle yolları trafiğe kapattı. Çiftçiler, kesintiler nedeniyle rekabet açısından dezavantajlı duruma düşeceklerini düşünerek ülke genelinde protesto eylemleri gerçekleştirdi. Eylemler farklı eyaletlerde etkisini gösterdi ve trafiği durma noktasına getirdi. Alman Çiftçiler Derneği, planların kısmen geri çekilmesini yeterli bulmayarak tüm kemer sıkma önlemlerinin tamamen geri çekilmesi çağrısında bulunuyor. Berlin'de çiftçilere diğer meslek grupları da destek verdi.

Almanya\'da Çiftçiler Tarımsal Sübvansiyonların Kaldırılmasını Protesto Etti
08.01.2024 - 18:57,
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Almanya'da hükümetin tarımsal sübvansiyonlarını kademeli olarak kaldırma kararı nedeniyle sokaklara dökülen çiftçiler, traktörlerle yolları trafiğe kapattı.

Almanya'da federal hükümet aralık ayında 2024 yılındaki bütçe açığını kapatmak amacıyla tarım sektöründen 920 milyon euroluk kesinti yapmayı planlamıştı. Ayrıca tarım araçlarına yönelik araç vergisi muafiyeti ve tarımsal mazot yakıta yönelik sübvansiyonların kaldırılması gündeme gelmişti. Hükümetin bazı konularda geri adım atarak planlarını büyük ölçüde geri çekmesine rağmen çiftçiler sokaklara döküldü. Kesintiler nedeniyle rekabet açısından dezavantajlı duruma düşeceklerini düşünen Alman çiftçiler, ülke genelinde protesto eylemleri gerçekleştiriyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren ülke genelinde harekete geçen çiftçiler, hükümetin tarım politikalarını protesto etmek amacıyla farklı noktalarda traktörleriyle trafiği kilitledi. Çiftçi eylemleri farklı eyaletlerde etkisini gösterdi. Mecklenburg-Vorpommern Eyaleti'nde çiftçiler yüzlerce traktörle otoyol girişlerini kapattı. Eyleme kamyon ücretlerindeki artışı protesto eden nakliye şirketleri de destek verdi.

Alman Çiftçiler Derneği (DBV), planların kısmen geri çekilmesini yeterli bulmazken, "uzlaşma olmadığını" söyleyerek tüm kemer sıkma önlemlerinin tamamen geri çekilmesi çağrısında bulunuyor.

Yollar trafiğe kapatıldı

Baden-Württemberg'deki Böblingen yakınlarındaki A81 otoyolunda çok sayıda traktör izinsiz gösteri için otoyola çıktı. Aşağı Saksonya'nın kuzeybatısındaki Cloppenburg bölgesinde bir otoyol 40 araç tarafından trafiğe kapatıldı. Bavyera polisi, otoyol girişlerinin kapatıldığı veya yollara yalnızca tek şeritten erişilebildiği için birçok yerde trafiğin durma noktasına geldiğini duyurdu. Güney Almanya'dan Rhineland-Pfalz'a, Kuzey Ren-Vestfalya'dan Schleswig-Holstein'a kadar tüm federal eyaletlerde traktör konvoylarının neden olduğu trafik yoğunlukları yaşandı.

Berlin'de eylemlerin adresi 17 Haziran Caddesi oldu

Başkent Berlin'de ise çiftçiler, erken saatlerde hemen hemen bütün otoyol girişlerini trafiğe kapattı. Bir grup çiftçi ise meclis ve hükümet binalarının yakınında bulunan Brandenburg Kapısı önünde toplandı. Farklı bölgelerden başkente traktörleriyle gelen çiftçiler, Brandenburg Kapısı ve Siegessule (Zafer Anıtı) arasındaki 2,5 kilometrelik yolu tamamen trafiğe kapattı. Brandenburg Kapısı önünde konuşma yapan çiftçi temsilcilerinin hedefinde ise "Trafik Lambası Koalisyonu" vardı. Konuşmacılar, tarım politikalarında adaletsiz vergilerin değiştirilmesi çağrısında bulunarak, özellikle vergi artırımı ve mazot yakıtta uygulanan devlet sübvansiyonunun kaldırılacak olmasını sert bir dille eleştirdi.

17 Haziran Caddesi üzerinde araçlarını park eden çiftçiler, traktörlerine ve iş makinalarına "Çiftçiler mahvolursa, senin yiyeceğin dışarıdan gelir", "Ekmiyorsunuz, biçmiyorsunuz, ama her şeyi bizden daha iyi biliyorsunuz. Trafik Lambasını (hükümet) durdurun", "Bu çılgınlığa son verin, var oluşumuzu tehdit ediyorsunuz" yazılı pankartlar taşıdı.

Berlin'deki çiftçilere diğer meslek gruplarından da destek geldi. İnşaat sektöründen elektrik teknisyenlerine, nakliye şirketlerinden temizlik işçilerine kadar farklı meslek grupları da çiftçilerin eylemlerine destek amacıyla kendi araçlarıyla 17 Haziran Caddesi üzerinde yerlerini aldı. - BERLİN

Kaynak: İHA
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