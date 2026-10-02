Almanya mahkemesi Facebook ve Instagram'a sahte reklamda tazminat yükümlülüğü getirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Almanya mahkemesi Facebook ve Instagram'a sahte reklamda tazminat yükümlülüğü getirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Almanya mahkemesi Facebook ve Instagram\'a sahte reklamda tazminat yükümlülüğü getirdi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da mahkeme, Facebook ve Instagram'daki sahte reklamlardan sağlayıcı şirketi doğrudan sorumlu tuttu. Karar; sahte reklamların derhal kaldırılması, mağdurlara tazminat ödenmesi ve gelirlerin şeffafça açıklanması yükümlülüğünü getiriyor, ancak temyiz yolu açık.

Almanya'da sosyal medya platformları üzerinden sahte reklamlarla dolandırıcılık yapılmasının ardından, mahkeme tarafından platformların kurucu portallarını sorumlu tutması uluslararası dijital hukukta yeni bir dönüm noktası oluşturdu. Konuyla ilgili açıklama yapan Avukat Kübra Pekel, "Açılan dava uluslararası dijital hukuk açısından tarihi bir eşiktir" ifadelerini kullanırken, Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu da, "Mahkemenin istediği düzenlemeler yapılırsa platformlar daha dikkatli olmak zorunda kalacak" dedi.

"Bu durumdan dolayı tanındık yüzler de mağdur oldu"

Türkiye'de sahte reklam çalışmalarından dolayı tanınmış yüzlerin de mağduriyet yaşadığını söyleyen Bilişim Uzmanı Hakan Topuzoğlu, "Aslında bugüne kadar her zaman belirttiğimiz bir konu vardı. Portallar üzerinden ya da sosyal medya platformları üzerinden verilen reklamlarda sorumluluk portala ait olmalı diyorduk biz. Almanya'da bu konuda bir şikayet alındı ve bunun üzerine de Almanya Mahkemesi bir karar verdi. Dedi ki artık bundan sonra verilen reklamlarda portal sorumluluğu sadece para cezasıyla değil, buradaki hak kaybıyla ilgili de ödemeler yapılması gerekir. Yani ülkemiz açısından da aslında bu konuda çok büyük mağduriyetler yaşanıyor. Tanınmış yüzler ne yazık ki bu çalışmalardan ya da bu reklamlardan dolayı büyük mağduriyetler yaşadı. Aynısının yaşanmaması açısından da gerekli yaptırımların Türkiye'de uygulanmasını önemsiyoruz. Şu anda herhangi bir sorumlu bulmak da gerçekten çok zor verilen reklamlarda. Ancak eğer buna benzer düzenlemeler yapılırsa platform daha dikkatli olmak zorunda kalacak, reklamları inceleyecek ve bu konuda sadece para cezası değil, mağduriyet yaşayan firmaya da aynı şekilde bir haliyle hak kaybından dolayı ödeme yapılmış olacak" dedi.

"Gelişme çarpıcı ve emsal teşkil edici"

Avukat Kübra Pekel ise mahkemede yaşanan gelişmenin hukuki açıdan emsal teşkil edebileceğini söyleyerek, "Günümüzde sosyal medya platformları yalnızca birer iletişim mecrası değil, aynı zamanda devasa birer ticaret ve reklam pazarıdır. Ancak bu pazarda vatandaşlarımızın karşısına sıkça çıkan sahte ve yanıltıcı reklamlar; finansal kayıplardan kişisel veri ihlallerine kadar ciddi mağduriyetlere yol açmaktadır. Yıllardır Facebook ve Instagram gibi platformlar, üçüncü kişiler tarafından verilen bu sahte reklamlara karşı kendilerini hukuki bir zırhla koruyorlardı. Savunmaları şuydu: 'Biz sadece aracı hizmet sağlayıcıyız. İçeriği biz üretmiyoruz, dolayısıyla bilgi sahibi olmadığımız sürece bu içeriklerden sorumlu tutulamayız.' Ancak dijital hukuktaki bu 'pasif aracı' anlayışı artık tamamen kırılıyor. Bu konuda çok çarpıcı ve emsal teşkil edecek bir hukuki gelişme yaşandı. Almanya'da bir mahkeme, sağlayıcı şirketin Facebook ve Instagram'da yayınlanan sahte reklamlardan doğrudan sorumlu olduğuna karar verdi. Karardaki somut tespitler olayın ciddiyetini açıkça ortaya koyuyor. Bir portal işletmecisi, yalnızca Ağustos 2024 ayı içerisinde içerik sağlayıcı kanal yaklaşık 260 sahte reklam ihlali bildiriyor. Ancak sağlayıcın bu ihlalli içerikleri platformdan kaldırması 62 güne kadar sürüyor. Yani dolandırıcılık amaçlı reklamlar iki ay boyunca yayında kalmaya devam ediyor. Mahkeme, içerik sağlayıcının Avrupa Birliği Dijital Hizmetler Yasası (DSA) kapsamındaki 'bilgi eksikliği' savunmasını reddetti. Gerekçe ise çok net; içerik sağlayıcı tarafsız veya kronolojik bir akış sunmuyor. Aksine, kendi algoritmaları ve reklam araçlarıyla içeriği kimin göreceğini kontrol ediyor ve bu sahte reklamlardan ticari gelir elde ediyor" ifadelerini kullandı.

"Uluslararası dijital hukukta tarihi bir eşik"

Gelişmelerin uluslararası dijital hukuk noktasında tarihi bir eşik olduğunu belirten Pekel, "Bu doğrultuda mahkeme, Avrupa Adalet Divanı'nın Haziran ayındaki emsal kararına da atıfta bulunarak üç temel yükümlülük getirdi. Sahte reklamları derhal kaldırmak, mağdurlara tazminat ödemek ve bu sahte reklamlardan ne kadar gelir elde ettiğini şeffafça açıklamak. Karar henüz kesinleşmemiş ve temyiz yolu açık olsa da, uluslararası dijital hukuk açısından tarihi bir eşiktir. Peki, bu sahte reklamlarda hukuki sorumluluk tam olarak kime ait? Burada ikili bir sorumluluk yapısı var. İlki ve asıl fail, bu reklamı verip vatandaşımızı dolandıran üçüncü kişilerdir; doğrudan ceza ve tazminat sorumlulukları bulunur. İkincisi ise sosyal medya platformlarıdır. Platformlar 'Reklamı ben vermedim' diyerek kenara çekilemez. Çünkü sahte içerik kendilerine bildirildiği halde bunu makul sürede kaldırmıyor, üstelik algoritmalarıyla bu içerikten reklam geliri elde ediyorlarsa; 'özen yükümlülüğünü' ihlal ettikleri için doğan zarardan dolandırıcıyla birlikte ortaklaşa, yani müteselsilen sorumlu olurlar. Bu noktada vatandaşlarımıza da çok önemli bir uyarıda bulunmak istiyorum. Sosyal medyada sponsorlu olarak önünüze çıkan bir reklama güvenmeden önce, ilgili markanın veya kurumun resmi internet sitesini mutlaka bağımsız olarak kontrol edin. Eğer bu tür sahte bir reklamla veya dolandırıcılık girişimiyle karşılaşırsanız; vakit kaybetmeden hem platforma ihbarda bulunun hem de ekran görüntüleriyle birlikte adli mercilere başvurarak hukuki süreci başlatın" dedi.

Kaynak: İHA
TeknolojiInstagramGüvenlikFacebookAlmanyaDünyaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kaçıranlar pişman Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar Kaçıranlar pişman! Dün gece süper maçlar oynandı, işte sonuçlar
Test sonucu pozitif çıkmıştı Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu Test sonucu pozitif çıkmıştı! Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu
Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı’nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı
100 gol attı, yine Milli Takım’a çağrılmadı Montella sebebini açıkladı 100 gol attı, yine Milli Takım'a çağrılmadı! Montella sebebini açıkladı
Fahrettin Koca 5 milyon lira mal varlığına sahip vakıf kurdu Fahrettin Koca 5 milyon lira mal varlığına sahip vakıf kurdu
Sokak ortasında vurulmuştu Meğer ekranların tanınan isminin oğluymuş Sokak ortasında vurulmuştu! Meğer ekranların tanınan isminin oğluymuş
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol’un mesajları ifşa oldu Türk futbolunu sarsacak yazışmalar Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu! Türk futbolunu sarsacak yazışmalar
Fatma Betül Sayan Kaya’nın koltuğuna oturdu İlk sözleri dikkat çekti Fatma Betül Sayan Kaya'nın koltuğuna oturdu! İlk sözleri dikkat çekti
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun yazışmaları da dosyada: ’Torpil listesi’ ortaya çıktı TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun yazışmaları da dosyada: 'Torpil listesi' ortaya çıktı
11:42
Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Bölgede doğalgaz faturalarına özel indirim uygulanmalı
Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu: Bölgede doğalgaz faturalarına özel indirim uygulanmalı
11:07
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
10:56
Eski hakemden bomba iddia: Ligler ertelenecek
Eski hakemden bomba iddia: Ligler ertelenecek
10:49
Kimliklere yeni bir özellik eklendi Türkiye genelinde geçerli olacak
Kimliklere yeni bir özellik eklendi! Türkiye genelinde geçerli olacak
10:48
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak
10:38
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu’nun yazışmaları da dosyada: ’Torpil listesi’ ortaya çıktı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nun yazışmaları da dosyada: 'Torpil listesi' ortaya çıktı
10:37
Fatma Betül Sayan Kaya’nın koltuğuna oturdu İlk sözleri dikkat çekti
Fatma Betül Sayan Kaya'nın koltuğuna oturdu! İlk sözleri dikkat çekti
10:27
Soruşturma tamamlandı Eski bakan Denizolgun’un sır ölümüne 3 ayrı dava
Soruşturma tamamlandı! Eski bakan Denizolgun'un sır ölümüne 3 ayrı dava
10:15
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol’un mesajları ifşa oldu Türk futbolunu sarsacak yazışmalar
Ferhat Gündoğdu ile Yasin Kol'un mesajları ifşa oldu! Türk futbolunu sarsacak yazışmalar
09:15
Zamların ardından nefes aldıracak haber Motorine indirim geliyor
Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 12:02:23. #.0.2#
SON DAKİKA: Almanya mahkemesi Facebook ve Instagram'a sahte reklamda tazminat yükümlülüğü getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei