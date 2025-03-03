Almanya Yeniceliler Derneğinden birlik ve beraberlik sofrası - Son Dakika
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Almanya Yeniceliler Derneğinden birlik ve beraberlik sofrası

Almanya Yeniceliler Derneğinden birlik ve beraberlik sofrası

Almanya'da kurulu bulunan Karabük Yenice Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından iftar programı düzenlendi.

03.03.2025 12:30  Güncelleme: 12:32
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Almanya'da kurulu bulunan Karabük Yenice Kültür ve Yardımlaşma Derneği tarafından iftar programı düzenlendi.

Yenice Ihlamur terasta düzenlenen iftar yemeğine Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük Milletvekili Durmuş Ali Keskinkılıç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, Yenice Kaymakamı Mehmet Abdülkadir Güvenç, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Yenice Belediye Başkanı Sertaş Karakaş, Eskipazar Belediye Başkanı Serkan Civa, Yortan Belediye Başkanı Yılmaz Tiryaki, Almanya Karabük Yenice Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Yalçın Yirmibeşoğlu, Avrupa Türk Girişimciler Birliği (ATGB) Genel Başkanı Orhan Buyurman, Derneğin kurucu başkanı Dursun Döngel ile kurum müdürleri, Şehit aileleri ve gazilerin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

İlahi dinletisi ile başlayan iftar programında oruçların açılmasıyla sonrası konuşan Dernek Başkanı Yalçın Yirmibeşoğlu, Ramazan-ı Şerifin manevi ikliminde birlik, dayanışma ve rahmet dolu bir akşamda bir araya gelmekten dolayı onur duyduklarını söyledi.

Gecenin en kıymetli misafirlerinin şehit aileleri ve gaziler olduğunu ifade eden Başkan Yirmibeşoğlu, "Almanya'da 35 bini Karabük, 65 bini Bartın, 580 bini Zonguldaklı hemşerilerimiz ile birlikte toplam 700 bin civarındadır. Bu da çok büyük bir güçtür. Bu gücümüz sayesinde hava havalimanımız açılmıştır. Havalimanımızın daha işler hale gelmesi için birlik ve beraberlik olmamız lazım" dedi.

Konuşmasında birlik, beraberlik ve dayanışma vurgusu yapan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, ise

Ramazan ayının manevi iklimi, birlik ve beraberliği pekiştirdiğini ifade ederek, " Bu anlamlı programın gerçekleşmesine katkı sunan dernek yönetimine, kıymetli hemşehrilerimize ve ev sahipliği yapan herkese teşekkür ediyorum. Yurt dışında bulunan tüm hemşehrilerimize ve vatandaşlarımıza da selam ve saygılarımı sunuyorum." şeklinde konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Almanya Yeniceliler Derneğinden birlik ve beraberlik sofrası - Son Dakika

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