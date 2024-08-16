Alpagut Atalan\'da Madene Hayır Platformu, İl Müdürü Hikmet Çetin\'i istifaya çağırdı

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(ESKİŞEHİR) - Alpagut Atalan'da Madene Hayır Platformu, Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Platform adına konuşan İsmail Kumru, İl Müdürü Hikmet Çetin'in şirket yöneticisi gibi davrandığını ileri sürerek hakkında soruşturma açılmasını istedi.

Alpagut Atalan'da Madene Hayır Platformu, Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü önünde basın açıklaması yaptı. Platform adına konuşan İsmail Kumru, Eskişehir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik'in şirket yöneticisi gibi davrandığı belirterek şöyle konuştu:

"Alpagut'ta, çevresel etki değerlendirilmesi sürecinde, halkın bilgilendirilmesi ve sürece katılımı toplantısı yapılacaktı. Ancak Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik'in sergilediği yanlı tutum nedeniyle halk bilgilendirilmedi ve toplantı yapılamadı. İl Müdürü, toplantıya sürecin kendisini reddederek ve ÇED yönetmeliğini ihlal ederek, şirketin raporunu ve sunuşunu kast ederek 'Burada en doğru bilgileri dinleyeceksiniz' diyerek başladı. Müdürün iddia ettiği gibi ÇED başvuru dosyasında yazanlar ve toplantıda şirketin ileri süreceği iddialar en doğru bilgiler ise o zaman halkın katılımının anlamı nedir? Daha toplantının başında, henüz hiçbir görüş dile getirilememişken bunu söylemesi, yetkisini kötüye kullanmak demektir. İl Müdürü, usul dışı tutumuna ve kendisine verilen görevi kötüye kullanmaya, toplantının en başında 'madene hayır' diyen yöre halkını ve sürecin paydaşlarını devlet memuru kimliğini unutarak, siyasi bir kimlikle itham ederek devam etti. Ardından, tutumuna başka bir boyut katarak 'Hiç bir ürününüze, terenize, rokanıza, maydanozunuza, ağacınıza zarar gelmeyecek' diyerek gerçek dışı ve tamamen şirket yanlısı ifadelerle adeta şirket yöneticisi gibi davranarak devam etti.

"Hikmet Çelik hakkında ivedilikle soruşturma başlatmalı"

Sonuçta halk bilgilenmedi, düşüncelerini, sorularını dile getiremedi, paydaş kurumlar, ÇED başvurusunun geri alınmasını gerektirecek itirazlarını dile getiremediler. Toplantı tutanağı oluşturuldu mu bunu bile bilmemize izin verilmedi. Toplantı yangından mal kaçırılırcasına alelacele sonlandırıldı ve tutanak paydaş kurumlara gösterilmedi, ÇED başvuru dosyasına itiraz dilekçeleri ve toplantının usule aykırı olduğuna dair tutanaklar kabul edilmedi. Bu haliyle bu toplantı yapılmamıştır ve yok hükmündedir. Dün yaşananların ardından, aslında toplantı saatinin bile yöre halkının seralarda olmak zorunda olduğu 09.30 olarak seçilmesinin de bir art niyet taşıdığını düşünüyoruz. Tüm bu nedenlerle valilik, asli görevi gereği, kamu adına hizmetlerin yerine getirilmesinde, katılımcılığı, saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü ve kamu yararını gözetmesi gereken Eskişehir Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hikmet Çelik hakkında ivedilikle soruşturma başlatmalı ve görevden almalıdır. Kendisi de bu süreci beklemeden hemen şimdi istifa etmelidir."