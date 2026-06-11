Gezeravcı: Ay misyonu iradesi çok önemli

İlk Türk Astronot ve TUA Yönetim Kurulu Üyesi Alper Gezeravcı, dünyada çok kısıtlı sayıda ülkenin yer aldığı Ay misyonu iradesinin çok önemli olduğunu dile getirdi.

"Türkiye'nin Ay Görevi: Bilimsel Çalışma Grubu Toplantısı", Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye'nin ilk Ay görevi çerçevesinde gerçekleştirilen toplantı serisinin dördüncüsü akademi, kamu ve sanayi paydaşlarını Düzce Üniversitesi'nde buluşturdu. Türkiye'nin Ay'a yönelik bilimsel ve teknolojik hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen ve TÜBİTAK Uzay koordinasyonunda gerçekleştirilen Ay Bilimsel Çalışma Grubu Toplantıları, Türkiye'nin Ay araştırmalarına yönelik bilimsel yol haritasının şekillendirilmesine katkı sağlıyor.

"Ay'ı, uzayın derinine açılabilmek için bir üs olarak kullanmak istiyoruz"

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren TÜBİTAK UZAY Ay Görevi Bilimsel Çalışmalar Koordinatörü Dr. Fahri Öztürk, Ay'ın 4,5 milyar yıllık arşivi barındıran eşsiz bir hazine olduğunu ifade ederek Ay'ı, uzayın derinine açılabilmek için bir üs olarak kullanmak istediklerini söyledi. Değerli madenler ve su kaynakları olduğu düşünülen Ay için, yüzde 80'in üzerinde yerlilik oranına sahip ülkemizin ilk milli derin uzay aracını geliştirdiklerine işaret eden Öztürk, bu toplantıların ekosistemi daha da güçlendirdiğini dile getirdi.

"Geliştirdiğimiz 3,5 tonluk uzay aracı ülkemiz için bir ilk"

Programda konuşan TÜBİTAK Uzay Enstitü Müdürü M. Mehmet Nefes, ülkemizin Ay görevinin, Milli Uzay Programı'nın 10 hedefinden biri olduğunu belirterek, bu projenin yürütücülüğünü üstlenmenin gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi. Geliştirdikleri 3,5 tonluk uzay aracının ülkemiz için bir ilk olduğunun altını çizen Nefes, önümüzdeki yıl uzay aracının Ay'a yolculuğuna şahitlik edeceklerini dillendirerek Ay'ın etrafında nitelikli operasyonlar da gerçekleştireceklerinden söz etti. Projenin herkesin projesi olduğunu söyleyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

"Gurur duyuyoruz"

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, uzaya hakim olanın dünyaya hakim olacağını vurgulayarak sözlerine başladı. Programa ev sahipliği yaptıkları için gurur duyduklarını ifade eden Sözbir, projenin sadece Ay'a gitmeyle sınırlı olmadığını ve farklı misyonları da barındırdığını belirtti. 2000 yılından günümüze Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde önemli uzay çalışmaları gerçekleştirildiğini belirten Sözbir, Türkiye'nin uzay alanında ciddi yetkinlik kazandığını ve Ay görevi ile de ciddi kazanımlar elde edeceğini vurguladı. Elde edilecek verilerin dünya literatürüne kazandırılacağına dikkat çeken Nedim Sözbir, projenin üniversiteler ve sanayiciler başta olmak üzere ülkemizin projesi olduğunu ve herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini dile getirdi.

Düzce Üniversitesi'nin TÜBİTAK Uzay'la Gezgin-1 tarım uydu projesi kapsamında iş birlikleri olduğunu belirten Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, programda ortaya çıkacak yeni fikirlerin ülkemizin Ay misyonuna değer katacağını söyledi.

"Öğrenilmiş çaresizliklerden yorulduk"

İlk Türk Astronot ve TUA Yönetim Kurulu Üyesi Alper Gezeravcı ise, Türkiye'nin gelecek nesillerine özgüven kazandıracak bu iş birliği için TÜBİTAK Uzay ve Düzce Üniversitesi'ne teşekkür etti. Projenin TÜBİTAK Uzay gibi ehil ellerde şekil bulmasından gurur duyduğunu belirten Alper Gezeravcı, kendisinin de yer almaktan şeref duyduğu insanlı ilk uzay misyonu ve uydu misyonunun başarıyla tamamlanarak Ay görevi ile Milli Uzay Programı'nın üçüncü hedefine geçildiğini ifade etti. Dünyada çok kısıtlı sayıda ülkenin yer aldığı Ay misyonu iradesinin çok önemli olduğunu dile getiren Gezeravcı, öğrenilmiş çaresizliklerden yorulduklarını ve dünyanın ileri düzeydeki vatandaşlarından hiçbir eksiklikleri olmadığının altını çizdi. Konuşmasının son bölümünde Uzay Limanı projesinden bahseden Alper Gezeravcı, özgüvenimize sahip çıkalım mesajı verdi.

"Ülkemiz uzay vizyonunu dünyaya kabul ettiren küresel bir aktör"

TUA Uzay Sistemleri, Misyonları ve Teknolojileri Daire Başkanı Bayram Yıldız, ülkemizin uzay vizyonunu dünyaya kabul ettiren küresel bir aktör olduğunu ifade etti. Proje sayesinde ülkemizin derin uzay operasyon kabiliyeti kazandığını dillendiren Yıldız, uzay ekonomisinin küresel ekonomiden çok daha hızlı büyüdüğüne dikkat çekti.

"Türkiye Ay'da varlık gösteren 9 ülkeden biri olacak"

Protokol konuşmalarının ardından "Türkiye'nin Ay Görevi ve Yol Haritası" başlıklı sunumunu gerçekleştiren TÜBİTAK Uzay Ay Projesi Yöneticisi Dr. Burak Yağlıoğlu ise Ay'ın temel özellikleri, Ay'daki su, derin uzay lojistiği, değerli kaynaklar hakkında bilgiler paylaşarak bilgiyi ekonomik değere dönüştürmenin öneminden bahsetti. Türkiye'nin Ay'da varlık gösteren 9 ülkeden biri olacağını dile getiren Dr. Burak Yağlıoğlu, ülkemizin Ay görevine ilişkin yol haritasıyla ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.

Yeni fikirler paylaşıldı

Programın ikinci oturumunda; Burak Karagözoğlu "Bilimsel Görev Yükü I - Ay Nötr Parçacık Teleskobu (LNT)" ve "Bilimsel Görev Yükü II - Radyasyon Kalorimetresi", Sena Nur Çalışkan "Bilimsel Görev Yükü III - Yüksek Çözünürlüklü Ay Radyometresi (LNR)" ve "Bilimsel Görev Yükü IV - Dozimetre", Nilüfer Öztürk ise "Görüntüleme Görev Yükleri" başlıklı sunumlarını katılımcılarla paylaştı.

Programın üçüncü oturumunda; Dr. Cihan Taştan "DNA Ark: Voyager-İlhamlı Ay Görevi ile DNA Veri Depolamanın Mikrogravite ve Kozmik Radyasyon Altında Dayanıklılığının Test Edilmesi", Dr. Eymen Akşener "Ay Regoliti Çalışmaları", Doç. Dr. Ersin Söken "Ay Yüzeyinde Robotik Araştırmalar", Puura Uzay adına ise Emre Aklan, Mehmet Batuhan Kaya ve Ömer Burak İskender "Uzay İtki Sistemleri ve Puura" başlıklı konuşmalarıyla programa katkı sağladı.

Programın dördüncü ve son oturumunda ise Süleyman Salihler "Regolith Üzerine Avrupa'daki Çalışmalar", Prof. Dr. Mustafa Helvacı "Ay Albedosu İçin Uzay Tabanlı Otonom Fotometrik Ölçüm Sistemi", Yağmur Arzum Kaya ise "Ay Görevi İçin İniş Yeri Seçimi" konularındaki bilgi ve deneyimleri katılımcılarla paylaştı.

Düzce Üniversitesi'nde gerçekleştirilen IV. Ay Bilimsel Çalışma Grubu Toplantısı'nda, Türkiye'nin Ay Programı kapsamında yürütülen çalışmalardaki güncel gelişmeler, bilimsel görev yüklerinin mevcut durumu ve yeni iş birliği fırsatları ele alındı. Program kapsamında Ay yüzeyi araştırmaları, kaynak kullanımı, regolit temelli çalışmalar ile robotik sistemler, haberleşme, navigasyon, güç sistemleri ve iniş teknolojileri gibi uzay teknolojilerine yönelik konular değerlendirildi. Bilimsel oturumlarda ise uzay ortamında veri işleme, sistem dayanıklılığı, robotik uygulamalar ve ileri itki teknolojileri gibi alanlardaki güncel çalışmalar konuşuldu.

Toplantı, üniversiteler, araştırma kurumları ve sanayi temsilcilerini bir araya getirerek Türkiye'nin Ay araştırmaları alanındaki bilimsel ve teknolojik kapasitesinin geliştirilmesine önemli katkı sağladı. - DÜZCE