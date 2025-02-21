Alper Hamurcu: "Play-off Yolunda Kritik Bir Maç" - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Alper Hamurcu: "Play-off Yolunda Kritik Bir Maç"

Aydın Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Alper Hamurcu, Aras Kargo ile oynayacakları maçı değerlendirerek, karşılaşmanın play-off hedefleri açısından kritik bir öneme sahip olduğunu ifade etti. Takımda herhangi bir sakatlık olmadığını vurgulayan Hamurcu, hazırlıkların yoğun bir şekilde devam ettiğini belirtti.

21.02.2025 17:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Başantrenör Alper Hamurcu: "Play-off yolunda kritik bir maç"

AYDIN - Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Alper Hamurcu, Aras Kargo maçında galibiyete odaklandıklarını söyleyerek, "Play-off yolunda kritik bir maç. Bizim için zor bir müsabaka olacak" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyespor, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında oynayacağı Aras Kargo maçının hazırlıklarını sürdürdü. Ege derbisi öncesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Alper Hamurcu, takımın son durumu ve karşılaşmanın önemi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Herhangi bir sakatlık problemlerinin olmadığını belirten Başantrenör Alper Hamurcu, "Özellikle Galatasaray maçı öncesinde pasör çaprazımızın yaşadığı sakatlık ve V.Bank karşılaşması öncesi takım içerisindeki bazı hastalıklar bizi etkilemişti. Ancak şu anda takımımızda herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor" dedi.

Karşılaşmanın play-off hedefi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Hamurcu, "Hazırlıklarımız yoğun şekilde devam ediyor. Aras Kargo, özellikle son haftalarda sergilediği performansla ligin en formda takımlarından biri. Fenerbahçe karşısındaki mücadeleleri de bunu gösterdi. Çok kaliteli oyunculara ve tecrübeli antrenörlere sahipler. Bizim için zor bir maç olacak" ifadelerini kullandı.

Maçta savunma organizasyonlarının büyük önem taşıyacağını da dile getiren deneyimli çalıştırıcı, "Özellikle blok ve defans organizasyonumuzu en iyi şekilde sahaya yansıtmalıyız. Tüm hazırlıklarımızı tamamlayarak galibiyetle ayrılmayı hedefliyoruz. Tüm Aydınlı voleybolseverleri, bu önemli maçta bizleri desteklemeye davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Büyükşehir Belediyespor, Aydın, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Alper Hamurcu: 'Play-off Yolunda Kritik Bir Maç' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:02 Canlı anlatım İlk düdük çaldı Canlı anlatım! İlk düdük çaldı
18:51 Borsa İstanbul’da sert düşüş Borsa İstanbul'da sert düşüş
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
08:40 Galatasaray elendi İşte UEFA ülke puanında son durum Galatasaray elendi! İşte UEFA ülke puanında son durum
08:36 Kızıl Goncalar’da iki oyuncu birden diziye veda ediyor Kızıl Goncalar'da iki oyuncu birden diziye veda ediyor
07:15 İstanbul’da beklenen kar fırtınası başladı İstanbul'da beklenen kar fırtınası başladı
06:29 Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular Yangın sonrası havalandırmak için girdikleri odada ceset buldular
03:46 Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti Aile hekimliği sistemi sil baştan değişti
03:46 Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk’a altın elektrikli testere Bakın ne için kullanacak Koltuğu sallanan başkandan Elon Musk'a altın elektrikli testere! Bakın ne için kullanacak
01:11 Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde son 16’ya kaldı Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kaldı
00:58 Neredeyse maç iptal oluyordu Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş Neredeyse maç iptal oluyordu! Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
00:48 Meksika’dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz Meksika'dan Trump yönetimine terör örgütü yanıtı: İşgal söz konusu olamaz
00:42 MHP lideri Bahçeli’nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2025 20:17:09. #1.13#
SON DAKİKA: Alper Hamurcu: "Play-off Yolunda Kritik Bir Maç" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.