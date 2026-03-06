Altıeylül' de kadın emeğine karanfilli kutlama - Son Dakika
Altıeylül' de kadın emeğine karanfilli kutlama

Altıeylül\' de kadın emeğine karanfilli kutlama
06.03.2026 16:41  Güncelleme: 16:43
Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediyede görev yapan kadın personeli ziyaret ederek günlerini kutladı.

Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla belediyede görev yapan kadın personeli ziyaret ederek günlerini kutladı.

Altıeylül Belediyesi'nin farklı birimlerinde çalışan kadın personelle bir araya gelen Başkan Şehirli, kadın çalışanlara karanfil takdim ederek emekleri ve özverili çalışmaları için teşekkür etti. Gerçekleşen ziyarette samimi anlar yaşanırken Başkan Şehirli, kadın çalışanlarla sohbet ederek onların talep ve görüşlerini de dinledi. Kadınların çalışma hayatındaki katkılarının toplumun gelişimi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Şehirli, kadın emeğinin her alanda değer görmesi gerektiğini ifade etti.

"Kadınlar hayatın her alanında büyük bir güçtür"

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Altıeylül Belediye Başkanı Hakan Şehirli, kadınların toplumun en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirtti. Başkan Şehirli "Kadın; emeğin, fedakarlığın, sevginin ve hayatın en güçlü temsilcisidir. Aileyi ayakta tutan, toplumu şekillendiren ve geleceğe yön veren en büyük güç kadınlarımızdır. Hayatın her alanında büyük bir özveriyle çalışan kadınlarımız, yalnızca aile içinde değil sosyal hayatta, iş hayatında ve yönetim kademelerinde de önemli sorumluluklar üstlenmektedir." dedi. Kadınların toplumsal yaşamda daha güçlü şekilde yer almasının önemine dikkat çeken Başkan Şehirli "Bizler, kadınların emeğinin ve katkısının her zaman farkında olan bir anlayışla çalışıyoruz. Belediyemizde görev yapan kadın personelimiz de Altıeylül'e hizmet yolunda büyük bir özveriyle görevlerini yerine getiriyor. Onların gayreti ve çalışkanlığı kurumumuzun başarısına önemli katkılar sağlıyor. Kadınların hak ettiği saygıyı, değeri ve eşitliği gördüğü bir dünya en büyük temennimizdir. Bu vesileyle başta şehit ve gazi annelerimiz olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü kutluyor; sağlık, mutluluk ve huzur dolu bir yaşam diliyorum" diye konuştu.

Başkan yardımcıları da ziyaretlere eşlik etti

Gerçekleştirilen ziyarette Altıeylül Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Deniz, İsmail Baha Torun ve Doğaç Arabacı da Başkan Hakan Şehirli'ye eşlik etti. Belediye yönetimi, kadın personelin gününü tek tek kutlayarak karanfil hediye etti. Nazik ziyaret ve anlamlı jestten dolayı memnuniyetlerini dile getiren kadın çalışanlar ise Başkan Şehirli ve belediye yönetimine teşekkür ederek, Altıeylül'e hizmet etmeye aynı özveriyle devam edeceklerini ifade etti. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Hakan Şehirli, Kadınlar Günü, Emekçi, 8 Mart, Dünya, Yerel, Son Dakika

