"Altın Çağın Kadınları" Opera Festivali'nde Sanatseverlerle Buluştu

(İSTANBUL) - 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında sahnelenen "Altın Çağın Kadınları" konseri, antik dünyanın güçlü kadın figürlerini barok müziğin seçkin eserleriyle sanatseverlerle buluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 17. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali kapsamında gerçekleştirilen "Altın Çağın Kadınları" konseri, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirildi. Barok dönemin seçkin eserlerinden oluşan konser, antik dünyanın mitolojik ve tarihsel kadın karakterlerini müzik aracılığıyla sahneye taşıdı. Programda, aşkı, bilgeliği, direnci ve cesareti temsil eden kadın figürlerinin hikayeleri etkileyici yorumlarla dinleyicilere aktarıldı.

Festivalin dikkati çeken etkinliklerinden biri olan konserde, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Oda Orkestrası'nı İtalyan şef Giulio Prandi yönetti. Klavsende ise Paolo Villa solistlere eşlik etti. Konser repertuvarında George Frideric Handel, Antonio Vivaldi, Henry Purcell, Claudio Monteverdi, Christoph Willibald Gluck ve Jean-Philippe Rameau gibi barok ve klasik müziğin önemli bestecilerinin eserleri yer aldı.

Eserler, solistler Ceren Aydın, Esra Çetiner, Otilia İpek, Ayşe Şener ve Esen Demirci tarafından seslendirilirken, izleyiciler barok müziğin zengin dünyasında antik çağın kadın kahramanlarına uzanan özel bir yolculuğa tanıklık etti.

"Altın Çağın Kadınları", festival programında müzik ile tarihsel anlatıyı buluşturan özgün yapısıyla sanatseverlerden ilgi gördü."