Altın Koza\'da belgesel finalistleri açıklandı; 6 film ilk kez Adana\'da gösterilecek

(ADANA) - 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda finale kalan yapımlar açıklandı. 66 belgeselin başvurduğu yarışmada 8 film, Altın Koza için yarışacak. Finalistlerden 6'sı dünya prömiyerini Adana'da yapacak.

Adana'da sinema buluşması için geri sayım sürerken festivalin yarışma seçkileri de şekilleniyor. 26 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek 33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nin Ulusal Belgesel Film Yarışması finalistleri belli oldu.

Bu yıl 66 belgeselin başvurduğu yarışmada, 8 yapım finale kaldı. Seçkide kişisel hikayelerden toplumsal belleğe, kadınların mücadelesinden sanatçı portrelerine uzanan farklı konulara odaklanan belgeseller yer alıyor. Finalistlerden 6'sı ilk kez Adana'da seyirci karşısına çıkarak dünya prömiyerini festivalde gerçekleştirecek.

8 BELGESEL ALTIN KOZA İÇİN YARIŞACAK

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda Mümin Barış'ın "Bay Okan", Güneş Terkol'un "Epipe", Salih Tuncer Singin'in "Hızır7Gün", Hüseyin Kete'nin "Kağıdın Sesi", Sezen Kayhan'ın "Mor Menekşeli Kadınlar", Fuzule Tezcan'ın "Sende Bana Rastladım", Gamze Terra'nın "Sıcak Bir Göz: Mehmet Güreli" ve Aylin Kuryel'in "Stella ile 8 Mart" adlı filmleri yarışacak.

Finalistler; sinema yazarı Burçin Yalçın, yönetmen Gülten Taranç ve sinema yazarı Necla Algan'dan oluşan Seçici Kurul'un değerlendirmesi sonucunda belirlendi.

6 FİLMİN İLK DURAĞI ADANA

Yarışmanın dikkati çeken yanlarından biri de dünya prömiyerlerinin ağırlığı. "Bay Okan", "Epipe", "Kağıdın Sesi", "Mor Menekşeli Kadınlar", "Sende Bana Rastladım" ve "Sıcak Bir Göz: Mehmet Güreli" ilk kez Altın Koza kapsamında izleyiciyle buluşacak. Böylece yarışmadaki sekiz belgeselden altısı, festival yolculuğuna Adana'dan başlayacak.

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nın bu yılki jürisinde gazeteci ve yazar Ecevit Kılıç, sinema yazarı Evrim Kaya, yönetmen Rezan Yeşilbaş, yönetmen Sibel Karakurt ile yönetmen ve belgeselci Talha Eyüboğlu yer alacak.

Festival kapsamında film gösterimleri 01 Burda AVM'deki CinemaPink by Maximum salonlarında gerçekleştirilecek.

33. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 26 Eylül'de açılış töreniyle başlayacak. Festivalin Büyük Ödül Töreni ve kapanışı ise 3 Ekim Cumartesi günü gerçekleştirilecek.