Altın Yıllar Yaşam Merkezi'nde Sevgililer Günü Konseri - Son Dakika
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Altın Yıllar Yaşam Merkezi'nde Sevgililer Günü Konseri

Altın Yıllar Yaşam Merkezi\'nde Sevgililer Günü Konseri

Maltepe Belediyesi'nin emekli ve 50 yaş üstü vatandaşlar için hizmet verdiği Altın Yıllar Yaşam Merkezi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel konser düzenlendi. Altın Sesler korosu ve solistler, Türk Halk müziği ve aşk türkülerini seslendirerek dinleyicilerin beğenisini kazandı.

14.02.2024 12:19  Güncelleme: 12:21
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Maltepe Belediyesi'nin emekli ve 50 yaş üstü vatandaşlar için hizmet verdiği Altın Yıllar Yaşam Merkezi'nde 14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel konser düzenlendi.

Maltepe Belediyesi Altın Yıllar Yaşam Merkezi üyelerinden oluşan "Altın Sesler" korosu, Emekli Yarbay Zafer Karakütük yönetiminde bugün dinleyicilerin karşısına çıktı. Erzurum'dan Sivas'a, Ankara'dan Erzincan'a, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Trakya'ya Anadolu'nun farklı şehirlerinden Türk Halk müziğinin ve aşk türkülerini söyleyen koro ve solistler, sahne performanslarıyla dinleyicilerin alkışlarını topladı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Altın Yıllar Yaşam Merkezi'nde Sevgililer Günü Konseri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Altın Yıllar Yaşam Merkezi'nde Sevgililer Günü Konseri - Son Dakika
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