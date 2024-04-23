Altınordu Belediyesi 23 Nisan kutlamalarını sürdürdü - Son Dakika
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Altınordu Belediyesi 23 Nisan kutlamalarını sürdürdü

Altınordu Belediyesi 23 Nisan kutlamalarını sürdürdü

Ordu'nun Altınordu Belediyesi, Akyazı Sahili'nde gerçekleştirdiği çocuk festivaline binlerce kişinin katıldığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını sürdürdü. Katılımcılara Türk bayrağı, Atatürk baskılı tişört, balon ve pamuk şeker gibi hediyeler dağıtıldı.

23.04.2024 17:46  Güncelleme: 17:58
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Ordu'nun Altınordu Belediyesi, bir haftadan bu yana sürdürdüğü 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarını sürdürdü. Akyazı Sahili'nde bulunan ücretsiz otopark alanında gerçekleştirilen çocuk festivaline binlerce kişi katıldı.

Oldukça renkli görüntülere sahne olan kutlamalara katılanlara Türk bayrağı, Atatürk baskılı tişört, balon ve pamuk şeker gibi sürpriz hediyeler dağıtıldı. Birçok etkinliğin gerçekleştiği festival alanında çocuklar doyasıya eğlendi.

Tek bir güne ve etkinliğe sığdırılan sıradan bir bayram kutlaması gerçekleştirmediklerini ifade eden Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, "Milli bayramlarımızı coşkuyla kutlama konusundaki hassasiyetimizi dile getirmiş, seçim döneminde de sözünü vermiştik. Bugün bu sözü yerine getirmenin mutluluğunu sevgili kardeşlerimle ve aileleriyle birlikte yaşıyor ve paylaşıyoruz. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz bir haftadan bu yana kırsal mahallelerimiz de dahil olmak üzere farklı mahallerimizde yürüttüğü farklı etkinliklerle şehrimizdeki her çocuğa ulaşmaya ve bayram coşkusunu yaşatmaya çalışıyor. Bir haftalık programımızda bugün coşkuyu zirveye çıkardık. Çocuk festivalimize binlerce kişi katıldı. Etkinliklerimiz tam bir festival havasında geçti. Katılım gösteren, coşkumuza ortak olan herkese teşekkür ediyorum. Tüm dünya çocuklarına bu bayramı armağan eden Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kahraman ecdadımızı saygı ve minnetle anıyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" diye konuştu.

Vatandaşlar ise coşkulu bir etkinlik yaşadıklarını belirttiler. - ORDU

Kaynak: İHA

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