Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi için protokol imzalandı

09.01.2026 12:25  Güncelleme: 12:28
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi için protokol imzaladı. Protokol, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile iş birliği içerisinde gerçekleştirildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte, Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi hizmet binasının teşhir, tanzim ve işletmesine ilişkin protokol imza törenine katıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Sağlık Bakanlığı arasında Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi hizmet binasının teşhir, tanzim ve işletilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne devrine ilişkin protokol imza töreni, Kayseri Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Vali Gökmen Çiçek başkanlığında gerçekleştirilen protokol imza törenine, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır, Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ile Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen katıldı. Protokol imza töreninde konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, hayırlı bir protokolde birlikte olduklarını belirterek, "Dün Büyükşehir Belediye Başkanımızla Kayseri tarımı için çok hayırlı çalışmalara başlamıştık. Bugün çok daha anlamlı bir protokolle başkanımızla yine beraberiz" dedi. Vali Çiçek, Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi'nin önemine işaret ederek şunları söyledi;

"Hem kendisi için çok kıymetli olan, kendisinin biricik ağabeyi ve bizim de çok sevdiğimiz büyüğümüz, ağabeyimiz, hayırseverimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımızın ağabeyi Ramazan Büyükkılıç'ın tamamen kendi imkanlarıyla yaptırdığı ve her şeyiyle de birebir ilgilendiği Alzheimer Merkezi'ni kendisi Büyükşehir Belediyemizin hizmetine tahsis ettikten sonra hakkın rahmetine yakın bir zaman önce kavuşmuştu. Ama ne kadar kutlu ki hem daha önce yaptırdığı okul ve özellikle ölmeden çok kısa bir süre önce yaptırdığı alzheimer merkezi ile bir hayalini gerçekleştirmişti. Aslında memleketimizin de bir hayalini gerçekleştirmişti. Çünkü son zamanlarda il valisi olarak alzheimer vakalarıyla çok karşılaşmaya başlamıştım. Bu konuda birçok mustarip ailelerin olduğunu biliyordum. Ramazan Büyükkılıç ağabeyimiz bizim bu sıkıntımıza merhem olmak adına birikimlerini harcayarak muhteşem bir tesis yapmıştı. Ömrü hayırla, iyilikle geçen Ramazan Büyükkılıç ağabeyimize Allah'tan rahmet diliyorum."

Merhum Ramazan Büyükkılıç'a Allah'tan rahmet dileyen Vali Çiçek, "Büyükşehir Belediyemizin tahsisinde olan yeri Aile Müdürlüğümüzle beraber işletmek adına protokolde beraberiz. Rahmetli Ramazan ağabeyimizin ailesine, evlatlarına, kızına özellikle çok teşekkür ediyorum. Memduh Başkanımızın ağabeyi olması hasebiyle de bu hayrın yapılmasından dolayı hem kardeşi olma sıfatıyla hem de Büyükşehir Belediye Başkanımız olması sıfatıyla ayrıca teşekkür ediyorum. Bu protokolü imzalamaktan ayrı bir mutluluk duyduğumu ifade ediyorum" diye konuştu. Merkeze ve protokole dair değerlendirmelerde bulunan Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, "Çok değerli valimizle, her zaman şehrimizde öncü olan, bizleri yüreklendiren her hizmete destek olan anlayış içerisinde yine hayırlı işin hizmet boyutundaki protokolünü imzalamak üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş'a, Sağlık Bakanımız Sayın Kemal Memişoğlu'na teşekkür etmek istiyorum" dedi. Başkan Büyükkılıç, hayırsever ağabeyi Ramazan Büyükkılıç'ın emekli bir öğretmen olmasına rağmen, büyük bir gayretle elde ettiği kazanımları hayır işlerine adadığını, 32 sınıflı okul ve aile sağlık merkezinin ardından, toplum açısından büyük önem taşıyan alzheimer hastaları ve ailelerine yönelik bu eseri de Kayseri'ye kazandırdığını ifade etti. Büyükkılıç, bu hizmetin sürdürülebilirliğini sağlama adına Kayseri Valisi Çiçek'in önderliğinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile İl Sağlık Müdürlüğü'ne ayrıca teşekkür ederek, bu iş birliğinin Kayseri'ye hayırlı olmasını temenni etti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arzu Çıngır da bu merkezin Türkiye genelince çok yaygın olmadığını, merkezin çok kısa sürede hizmete açıldığında ne kadar ihtiyaç olduğunun görüleceğini kaydetti. İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan ise hayırsever Ramazan Büyükkılıç'a Allah'tan rahmet dileyerek, bu projede emeği geçenleri tebrik etti.

İnsanı yaşat ki şehir yaşasın, devlet yaşasın felsefesiyle Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Aktif Yaşam Merkezi, Başkan Büyükkılıç'ın merhum ağabeyi, hayırsever Ramazan Büyükkılıç, rahmetli eşi ve kızlarının adını yaşatacak bu eser, vefa, merhamet ve sosyal sorumluluğun güçlü bir sembolü olacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

