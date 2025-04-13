Amasya\'da Deprem: Can Kaybı ve Yıkım Yok

Amasya Valisi Önder Bakan, Taşova ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, "Herhangi bir can kaybı yok, yıkılan binamız yok" dedi.

Amasya Valisi Önder Bakan, yaptığı açıklamada saat 17.43'te yerin 6.21 kilometre altında olan depremin hemen peşinden AFAD ve diğer ekiplerin saha çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Saha tarama çalışmalarımızda yapılan faaliyetlerimizde ekiplerimiz bütün sahayı tetkik etti. An itibarıyla herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadık. Şükürler olsun. Vatandaşlarımızda herhangi bir can kaybı yok, yıkılan binamız yok" dedi.

Önder Bakan, çevre illerde de hissedilen depremi yaşayan vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. - AMASYA