Amasya\'da İkinci Seviye Deprem Tatbikatı Gerçekleştirildi

Amasya'da ikinci seviye il düzeyi deprem tatbikatı yapıldı.

Tatbikata AFAD, emniyet, jandarma, sağlık, itfaiye, gönüllüler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan bin571 personel, 299 araç ile 1 arama-kurtarma helikopteri katılı.

Vali Önder Bakan, Belediye Başkanı Turgay Sevindi ve AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü Dr. Sadi Ergin de AFAD yönetim destek gruplarının tam kadro katılımıyla il merkezinde meydana gelen deprem senaryosunu baz alan tatbikatı takip etti. - AMASYA