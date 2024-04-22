Amasya'da jandarmalar öğrencilere bayram sevinci yaşattı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Amasya'da jandarmalar öğrencilere bayram sevinci yaşattı

Amasya\'da jandarmalar öğrencilere bayram sevinci yaşattı

Amasya'da jandarmalar öğrencilere bayram sevinci yaşattı Amasya'da jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için gittikleri bir köy okulunda bayramlarını kutladıkları öğrencilere keyifli anlar yaşattı.

22.04.2024 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da jandarmalar öğrencilere bayram sevinci yaşattı

AMASYA - Amasya'da jandarma ekipleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için gittikleri bir köy okulunda bayramlarını kutladıkları öğrencilere keyifli anlar yaşattı.

Aydınca köyündeki Şehit Hüsamettin Gökçe İlkokulu'na sürpriz ziyarette bulunan jandarmalar, bayrak ve balon ile hediyeler verdikleri öğrencilerin bayram sevinçlerine ortak oldu.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki aile içi şiddetle mücadele ve çocuk kısım amirliği, trafik jandarması timleri, çevre, doğa ve hayvanları koruma timi ile görevli köpekler de etkinlik de yer aldı.

Renkli etkinliğin görüntülerini Amasya Valiliği paylaştı.

Kaynak: İHA

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı, Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı, 23 Nisan, Jandarma, Amasya, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Amasya'da jandarmalar öğrencilere bayram sevinci yaşattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:38 İsmailağa Cemaati’nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti İsmailağa Cemaati'nin lideri Hasan Kılıç hayatını kaybetti
17:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Irak’ta net mesaj: Terör örgütü PKK’ya karşı ortak hareket edeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Irak'ta net mesaj: Terör örgütü PKK'ya karşı ortak hareket edeceğiz
16:51 Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti Depremzedelerin yardım malzemelerini evine götüren emniyet müdürü, kalp krizinden hayatını kaybetti
16:27 Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı Türkiye ile Irak arasında Kalkınma Yolu Anlaşması imzalandı
13:57 Türkiye’ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı’nı İstanbul Valisi karşıladı Türkiye'ye gelen Almanya Cumhurbaşkanı'nı İstanbul Valisi karşıladı
17:37 Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz’daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor Dursun Özbek: Federasyon, 18 Temmuz'daki seçim tarihini değiştirmek istemiyor
17:36 İzmir’de askeri alanda yapılan imha çalışması paniğe neden oldu İzmir'de askeri alanda yapılan imha çalışması paniğe neden oldu
17:23 Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi Trabzonspor, Fenerbahçeli futbolculara işlem yapılmamasına tepki gösterdi
17:11 Galibiyet sevincini abarttı İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı Galibiyet sevincini abarttı! İngiliz Rugby yıldızı Bradman Best, canlı yayında takım arkadaşının eşini öpmeye çalıştı
17:02 İran’da sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti İran'da sel felaketinde 10 kişi hayatını kaybetti
16:59 Kartal’da 5 eksik İşte Beşiktaş’ın Ankaragücü maçı kadrosu Kartal'da 5 eksik! İşte Beşiktaş'ın Ankaragücü maçı kadrosu
16:47 Ankara’da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı Ankara'da lunaparkta çalışan 16 yaşındaki gence oyun aracı çarptı
16:19 PKK Suriye’de 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı PKK Suriye'de 15 yaşındaki kız çocuğunu kaçırdı
15:30 Müge Anlı’da şaşkına çeviren olay 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı Müge Anlı'da şaşkına çeviren olay! 29 yaşındaki kadın, 19 yaşındaki üvey oğluyla kaçtı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2024 18:56:38. #1.13#
SON DAKİKA: Amasya'da jandarmalar öğrencilere bayram sevinci yaşattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement