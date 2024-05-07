Amasya'da Üniversite Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarına Tepki Gösterdi - Son Dakika
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Amasya'da Üniversite Öğrencileri İsrail'in Gazze'ye Saldırılarına Tepki Gösterdi

Amasya\'da Üniversite Öğrencileri İsrail\'in Gazze\'ye Saldırılarına Tepki Gösterdi

Amasya'da AK Parti Gençlik Kolları ve Üniversiteli Aktif Gençlik Kulübü üyeleri tarafından düzenlenen etkinlikte, üniversite öğrencileri İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek ve Amerika'daki Filistin protestolarına destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi. Etkinlikte öğrenciler, Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail aleyhine sloganlar atarak Filistin halkına destek verdi ve dua etti. Protesto yürüyüşüne Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto da katıldı.

07.05.2024 15:01  Güncelleme: 15:06
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Amasya'da üniversite öğrencileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki göstermek, Amerika'daki çeşitli üniversitelerde Filistin için yapılan protestolara destek vermek amacıyla yürüyüş düzenledi.

AK Parti Amasya Gençlik Kolları ve Üniversiteli Aktif Gençlik Kulübü üyeleri tarafından düzenlenen etkinlikte ellerine Türk ve Filistin bayrakları alan öğrenciler İsrail aleyhine sloganlar atarak Filistin halkına destek verip dua ettiler.

Grup adına açıklama yapan öğrencilerden Hamza Gökmen, 1948'den bu yana milyonlarca masum Filistinliyi göç, kıtlık ve ölümle sınayan İsrail'in yayılmacılığının 7 Ekim 2023 itibariyle insanlığın utanç tablosu olarak değerlendireceği bir soykırım halini aldığını belirtti. Gökmen, "209 gündür çocuk, kadın, erkek, genç, yaşlı, engelli ayırt etmeksizin 35 bin kişinin İsrail barbarlığı tarafından katledildiği, binlerce kişinin evinden, yurdundan göçe sürüklendiği, kundaktaki bebeklerin bombardımanlar sonucundan enkaz altında can verdiği bir soykırım yaşanmaktadır" diye konuştu.

Proteston yürüyüşüne Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi ve AK Parti İl Başkanı Ekrem Toto da katıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

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