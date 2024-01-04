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Amasya Müftülüğü'nden görme engellilere özel 100 çeşit kitap - Son Dakika
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Amasya Müftülüğü'nden görme engellilere özel 100 çeşit kitap

Amasya Müftülüğü, görme engellilere özel olarak Braille alfabesiyle yazılan 100 çeşit kitap hazırlattı. Mehmet Akif Ersoy, Arif Nihat Asya ve Cahit Sıtkı Tarancı gibi şairlerin şiirlerinin de görme engellilerin okuyabilecekleri kabartma yazıya dönüştürülmesine müftülüğün düzenlediği Braille alfabesi kursunda eğitimi alan üniversite öğrencileri de destek oldu. Sergide tarihi camiler ve şehrin kültürel değerleriyle ilgili bilgilerin bulunduğu kitaplar da yer aldı. Açılışta konuşan Amasya Valisi Yılmaz Doruk, görme engellilerin aydınlanmaya engel olmadığını vurgulayarak çalışmayı takdir etti.

04.01.2024 - 19:58,
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Amasya Müftülüğü'nden görme engellilere özel 100 çeşit kitap

AMASYA - Amasya Müftülüğü, görme engellilere özel olarak Braille alfabesiyle yazılan 100 çeşit kitap hazırlattı. Mehmet Akif Ersoy, Arif Nihat Asya ve Cahit Sıtkı Tarancı gibi şairlerin şiirlerinin de görme engellilerin okuyabilecekleri kabartma yazıya dönüştürülmesine müftülüğün düzenlediği Braille alfabesi kursunda eğitimi alan üniversite öğrencileri de destek oldu.

100 eser arasında tarihi camiler ve şehrin kültürel değerleriyle ilgili bilgilerin bulunduğu kitapların da yer aldığı sergi 4 Ocak Dünya Braille Alfabesi Günü'nde Sultan II. Bayezid Külliyesi'nde açıldı. Açılışı Amasya Valisi Yılmaz Doruk, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Galip Uzun ile Altı Nokta Körler Derneği Amasya Şubesi Başkanı Musa Demiryarar yaptı.

Öğrencilerden Sinem Kırca, Braille alfabesini okuyup, yazmayı öğrenmesinin ardından eserleri hazırladıklarını belirtti. Hüsna Nur Karkılı da, Kur'an-ı Kerim'i parmaklarıyla okuyan bir görme engelli bireyden etkilenerek bu işe koyulduğunu söyledi.

Öğrenmenin yaşı ve engelinin bulunmadığına dikkat çeken Vali Yılmaz Doruk, "Görme engelli olmak, aydınlanmaya engel değilmiş. Böyle bir çalışma çok kıymetli. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. 4 Ocak Dünya Braille Alfabesi Günü'nde özel bir etkinliği Amasyalılarla buluşturmanın keyfini yaşayan Müftü Ayvaz ise, "Müftülüğümüzdeki çalışma arkadaşlarımızla lisede, üniversitede öğrenim gören öğrencilerimize imam hatip ve müezzin kayyım, Kur'an kursu hocalarımızla Braille alfabesi kursları açtık. İnsan sadece görmeyle öğrenmiyor. Allah, insanın diğer organlarıyla da öğrenebilecek olduğunu bizlere işaret etmiş. Bugün onu hep beraber idrak ediyoruz" diye konuştu.

Altı Nokta Körler Derneği Amasya Şubesi Başkanı Musa Demiryarar, görme engellilerin sosyal ve kültürel gelişimine büyük katkısı olacağına inandığı organizasyonu düzenleyenlere şükran duyduklarını ifade etti.

Amasya Müftülüğü\'nden görme engellilere özel 100 çeşit kitap
Kaynak: İHA
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