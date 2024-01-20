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Amatör balıkçıların haftasonu mesaisi - Son Dakika
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Amatör balıkçıların haftasonu mesaisi

Sinop'ta havanın güzel olmasını fırsat bilen amatör balıkçılar gün boyu liman içinde olta salladı. Mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıkların etkisiyle umduklarını bulamayan balıkçılar, mevsim değişikliklerinin avlanmayı olumsuz etkilediğini belirtti.

20.01.2024 - 16:29,  Güncelleme: 16:39
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Amatör balıkçıların haftasonu mesaisi

SİNOP - Sinop'ta havanın güzel olmasını fırsat bilen amatör balıkçılar gün boyu liman içinde olta salladı.

Sinop'ta mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıklar amatör balıkçılar tarafından değerlendirildi. Haftasonunu balık tutarak geçirmek isteyen amatör balıkçılar, oltalarını Karadeniz'e alarak nasiplerini beklediler. Geçtiğimiz günlerde bolca avlanan çingene palamudunun haftasonuda olacağını ümit eden balıkçılar, umduklarını bulamadı. Tek tük yakalanan çingene palamudunun dışında balıkçıların büyük bir kısmı evlerine elleri boş döndü.

Amatör balıkçılar, hafta sonunu değerlendirdiklerini, çingene palamudunun olacağını duyum aldıklarını fakat başarısız bir av günü geçirdiklerini söylediler. Balıkçılar, mevsim değişikliklerinin avlanmayı olumsuz etkilediğine de dikkat çektiler.

Amatör balıkçıların haftasonu mesaisi
Kaynak: İHA
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