Ambulans Helikopteri Düştü: 4 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ambulans Helikopteri Düştü: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Ambulans Helikopteri Düştü: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Muğla'dan Antalya'ya giden ambulans helikopter, yoğun sis nedeniyle hastane binasına çarparak düştü.

22.12.2024 14:59
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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden havalanan ambulans helikopterin hastane binasına çarparak düşmesi sonucu hayatını kaybeden 4 kişiden biri olan Doktor Cengiz Coşkun'un Aydın'ın Çine ilçesinden olduğu öğrenildi.

Bugün sabah saatlerinde Muğla'dan Antalya'ya gitmek için havalanan ambulans helikopter, havalandıktan bir süre sonra yoğun sis dolayısıyla hastane binasına çarparak kaza kırıma uğradı. Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Helikopterde bulunan 2 pilot, bir doktor ve bir personel hayatını kaybetti. Olay yeri incelemesinin ardından kazada hayatını kaybeden kişilerin Pilot Tamer Gönül, Pilot Bayram Çiçek, Dr. Cengiz Coşkun ve ATT Selçuk Soykan olduğu tespit edildi. Antalya İl Sağlık Müdürlüğü'nde görevli doktor Cengiz Coşkun'un, Çine'nin Karahayıt Mahallesi'nden olduğu ortaya çıktı. Kazada hayatını kaybeden Aydınlı doktorun cenaze programının henüz netleşmediği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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