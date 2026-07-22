Amelebirliği'nin 103. Yıl Kutlaması - Son Dakika
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Amelebirliği'nin 103. Yıl Kutlaması

Amelebirliği\'nin 103. Yıl Kutlaması
22.07.2026 14:07
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Zonguldak'ta, Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı'nın 103. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Zonguldak'ta, Ereğli Kömür Havzası Amelebirliği Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığı'nın 103. kuruluş yıl dönümü törenle kutlandı.

Zonguldak Valiliği önünde düzenlenen tören, Amelebirliği Başkanı Veli Köktürk'ün Atatürk Anıtı önüne çelenk sunmasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine dair konuşmalar gerçekleştirildi.

"Türkiye'nin ilk işçi dayanışma örgütü"

Törende ilk konuşmayı gerçekleştiren Amelebirliği Başkanı Veli Köktürk, kurumun köklü tarihine ve dayanışma kültürüne dikkat çekerek şunları kaydetti:

"Bugün biz yerin yüzlerce metre altında yazılan bir başarı hikayesinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin harcına karıştırılan kara elmasın ve tam 103 yıldır sönmeyen bir dayanışma meşalesinin huzurundayız. Cumhuriyetimizin mürekkebi kurumadan 1923 yılında bu topraklarda bir umut filizlendi. O umudun adı Türkiye'nin ilk işçi dayanışma örgütü, ilk sosyal güvenlik çatısı olan Amelebirliği'dir."

"Sosyal güvenlik sistemimizin temelini oluşturan tarihi bir kuruluş"

Amelebirliği'nin Cumhuriyet tarihinin en önemli dayanışma simgelerinden biri olduğuna dikkat çeken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın, kurumun vizyoner yapısına değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin en köklü sosyal dayanışma kuruluşlarından biri olan Amele Birliği'nin 103. kuruluş yıldönümünü hep birlikte idrak etmenin de bahtiyarlığını yaşıyoruz. Amele Birliği insan onuruna yaraşır bir çalışma hayatının Cumhuriyet tarihimizdeki en önemli simgelerinden biridir. Hatta cumhuriyetin kuruluşundan önce kurulan ve bugünkü aslında sosyal güvenlik sistemimizin bir nevi temelini teşkil eden çok köklü, çok tarihi bir kuruluştur. Henüz sosyal güvenlik sistemlerinin bugünkü anlamıyla gelişmediği bir dönemde kurulan Amele Birliği, döneminin çok çok ötesinde bir vizyonun eseridir aslında. Gerçekten o günün şartlarında baktığımızda çok ileri bir adım olarak görebiliriz. Dünyadaki belki en önemli ilk sosyal güvenlik sistemlerinden biri, ilk sosyal dayanışma sistemlerinden biri de sayılabilir diye düşünüyorum."

"Emeği koruyan politikaları kararlılıkla hayata geçiriyoruz"

Kurumun binlerce madenci ailesinin hayatına dokunduğunu ve günümüz sosyal güvenlik sistemine katkı sunduğunu belirten Aydın, bakanlık olarak çalışanı merkeze alan politikalar yürüttüklerini söyleyerek açıklamalarına şöyle devam etti:

"Maden işçilerimizin sağlıklarını, ailelerini ve sosyal hayatlarını korumayı amaçlayan bu müessese emeğe sahip çıkan güçlü bir dayanışma modeli haline gelmiştir. Aradan geçen 103 yıl boyunca bu anlayışı yaşatmış, binlerce madenci ailesinin hayatına dokunmuş ve çalışma hayatımızın en kıymetli müesseselerinden biri olmuştur. Bugün güçlü bir sosyal güvenlik sistemine sahip olmamızda, çalışanı merkeze alan bu köklü dayanışma kültürünün elbette ki çok önemli bir payı vardır. Bizler de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak, emeği koruyan, çalışanı güçlendiren ve sosyal güvenliği daha ileri taşıyan politikalarımızı kararlılıkla hayata geçiriyoruz."

"Yıkıntıların içindeki insanüstü çabanız hafızalara altın harflerle yazıldı"

Madenciliğin sabır ve fedakarlık gerektiren bir meslek olduğunu vurgulayan Aydın, 6 Şubat depremlerindeki arama kurtarma çalışmalarında gösterdikleri kahramanlık için madencilere şu sözlerle teşekkür etti:

"Madencilik elbette ki sıradan bir meslek değildir. Madencilik cesaretin, sabrın ve fedakarlığın mesleğidir. Kömür karasına bulaşmış her bir çehre aslında Türkiye'nin aydınlık yarınlarına verilmiş sessiz ama büyük bir emektir. Bu nedenle sizler, bu ülkenin üretim gücünün ve kalkınmasının görünmeyen kahramanlarısınız. Kıymetli madencilerimizi o zor zamanımızda hep yanımızda gördük ve hiçbir zaman da unutmayız. Sizler hiçbir tereddüt göstermeden, hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan deprem bölgesine koştunuz. Belki kendi hayatınızı riske atarak. O gün yıkıntıların içinde sergilediğiniz insanüstü çaba, bu ülkenin hafızasına altın harflerle yazılmıştır. Orada millet olmanın, tek yürek olmanın ne demek olduğunu bütün dünyaya bir kez daha gösterdiniz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı olarak ama her şeyden önce o enkazların başında sizleri minnetle, şükranla takip eden bir kardeşiniz olarak, gösterdiğiniz bu insanüstü gayret için her birinize gönülden teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun."

Şehit madenci çocuklarına hediye takdim edildi

Konuşmaların ardından programda duygu dolu anlar yaşandı. 2023 yılında Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi'nde meydana gelen kazada şehit olan madenci Ramazan Yıldırım'ın kızı Merve Yıldırım törende bir şiir okudu. Şiir konserinin akabinde Merve Yıldırım ve kardeşlerine hediye takdimi gerçekleştirildi.

Kutlama programı, halk oyunları gösterisinin sergilenmesi ve 6 Şubat depremlerinin ardından afet bölgesinde görev alan kahraman madencilerin fotoğraflarının yer aldığı serginin gezilmesiyle sona erdi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Amelebirliği'nin 103. Yıl Kutlaması - Son Dakika

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