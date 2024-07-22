Yerel

Ammar'ın tek hayali iyileşip arkadaşları ile futbol oynamak

HAKKARİ - Hakkari'nin Derecik ilçesine yaşayan ve doğuştan deri hastalığı Ammar'ın tek hayali iyileşip arkadaşları ile futbol oynamak.

Derecik ilçesine bağlı Öğrencik köyünde ikamet eden doğuştan deri hastalığıyla mücadele eden Ammar Yaşar (14), özellikle yaz aylarında zor günler geçiriyor. Aynı zamanda sıcaklıkların başlamasıyla beraber vücudundaki yaralar arttığı için kıyafet giyecek duruma gelemiyor. Bu nedenle de dışarı çıkamayan Ammar, arkadaşlarıyla vakit geçirmek ve futbol oynamak en büyük hayali oldu. Bir an önce sağlığına kavuşması için yetkililerden yardım bekliyor. 6 çocuk sahibi Celal ve Besna Yaşar çiftinin 3. oğlu olan Ammar Yaşar, "Ben arkadaşlarımla oyun oynamak istiyorum. Ama oynayamıyorum. Babamın bana söylediği sen en kısa zamanda iyileşeceksin ve o zaman dışarı çıkıp arkadaşlarınla futbol ve oyun oynayabilirsin diyor. Ben de o günleri sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Abla Rezan Yaşar, "Ammar'ın hastalığı bizi çok üzüyor. Her eve geldiğinde ağlaması bizi çok üzüyor. Bu yüzden hayırseverlerimizden Ammar'ın iyileşmesi için yardım istiyoruz. Elimize geldiğince aile içinde arkadaş ortamını kurmaya çalışıyoruz. Maddi durumumuz iyi olmadığından dolayı sadece Van'a kadar götürebiliyoruz" dedi.

Baba Celal Yaşar, "Her Gün vücudunda yeni bir bölgesine su birikiyor ve patladığı zaman yeni yaralar çıkıyor. Erken müdahale edilmezse hastalığı kısa zamanda çok ilerleme tehlikesi var" dedi.