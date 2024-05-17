Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı: Gazeteciler Habercilik Refleksini Kaybediyor

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Anadolu Basını, sorun sarmalı içerisinde ayakta kalma mücadelesi verirken, yeni sorunların değil, çözümlerin konuşulması gerektiğini belirten Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı M.Bora Zor, " Ekonomik sıkıntılar, dezenformasyon yasası, internet yasası derken gazeteciler, habercilik refleksini kaybetmeye başladı. Etki Ajanlığı tasarısı da basın için yeni bir sorun olarak karşımızda duruyor" dedi.

Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı M. Bora Zor, gazetelerin son dönemde dezenformasyon yasası, internet yasası ile görev yapamaz hale getirildiğini, son olarak taslak halindeki Etki Ajanlığı'nın basın üzerindeki ablukayı daha da arttıracağını ileri sürdü.

Zor, özellikle son internet yasası ile birlikte sitelerine trafik alacak, tıklamaya yönelik haber yapmaya yönelen gazetecilerin asli görevlerinden uzaklaştığını, habercilik refleksini kaybetmeye başladığını dile getirdi.

"Basın sektörü bir yükü daha kaldıramaz"

Anadolu Basın Birliği, 31 Mayıs Cuma günü 22. Olağan Genel Kurulu'nu Ankara'da gerçekleştirecek. 50 yıldır basın sektörünün sorunlarının çözümüne yönelik çalışmalarda aktif olarak rol aldıklarını hatırlatan Anadolu Basın Birliği Genel Başkanı M. Bora Zor, "Derneğimiz 31 Mayıs Cuma günü 22. Olağan Genel Kurulu'nu gerçekleştirecek. Yeni oluşacak yönetimimiz, basının artan sorunlarına çözüm için daha sıkı bir çalışma içerisine girecek. Dezenformasyon Yasası ile birlikte gazeteci artık eli yüreğinde haber yapar hale geldi. Yeni internet yasası, Anadolu basınına ciddi yükler bindirirken, gazetecileri asli görevlerinden uzaklaştırmaya başladı. Tıklama ve trafik alma kaygısı, gazetecilerin habercilik refleksini bitiriyor. Ekonomik sıkıntılar, haber alma özgürlüğü, dezenformasyon sorunlarıyla boğuşan sektörümüz, yeni bir yükü kaldıramayacak durumda. Ancak 9. Yargı Paketi taslağı içerisinde yer alan Etki Ajanlığı ile gazeteciler için yeni bir suç tanımı daha getiriliyor. Bu tasarı basını iyice abluka altına alacak düzenlemeler içeriyor. İnternet Yasası'nda, Dezenformasyon Yasası'nda gazeteciler ve sektör temsilcilerinin paydaş yapılmamasının, görüşlerinin alınmamasının sıkıntısını şimdi gazeteciler yaşıyor. Gazetecilerin üzerine bir de Etki Ajanlığı yükünü yüklemeyin" şeklinde konuştu.

"Çözüme yönelik çalışmalara hız vereceğiz"

31 Mayıs Cuma günü Ankara'da gerçekleştirecekleri genel kurulda Anadolu basının sorunlarını yerel basın temsilcilerinden dinleyeceklerini belirten Zor, " Kongremizde basının sorunlarını bir kez dile getireceğimiz, mini bir çalıştay da gerçekleştireceğiz. Yeni dönemde basın sektörünün sorunlarına çözüm arayışında ilgili kurumlarla iletişimimizi arttırarak, çözüme yönelik arayışlarımıza hız vereceğiz. 50 yıldır Anadolu Basını için çalışan Anadolu Basın Birliği, yeni dönemde daha sıkı bir çalışma içerisinde olacak" diye konuştu. - GAZİANTEP